Thế giới

Xe buýt trường học lao xuống vực, hàng chục người thương vong

Một chiếc xe buýt trường học lao xuống vực sâu ở vùng Antioquia, Colombia, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có 16 học sinh.

An An (Theo India Times)

Theo India Times ngày 15/12, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại vùng Antioquia, Colombia, hôm 14/12. Khi đó, chiếc xe buýt chở học sinh đang trên đường trở về từ một bãi biển sau lễ tốt nghiệp thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu 40 mét.

Vụ tai nạn khiến 17 người thiệt mạng, gồm 16 học sinh và 1 tài xế, và 20 người khác bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch. Nguồn tin cho biết thêm, hầu hết các em học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 18.

tai.png
Vụ tai nạn xe buýt ở Colombia ngày 14/12 khiến 17 người thiệt mạng. Ảnh: ILKHA.

Thống đốc tỉnh Antioquia, Andres Julian Rendon, cho biết trực thăng đã được huy động để chở thi thể nạn nhân đến Viện Pháp y Medellín.

"Một chiếc trực thăng của Cảnh sát Colombia đã cất cánh, hướng tới Viện Pháp y Medellín, mang theo thi thể của 17 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt", Thống đốc Rendon viết trên mạng X.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo điều tra vụ việc.

Bộ Giao thông Vận tải Colombia đang phối hợp với Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia để theo dõi tình hình và xác định chính xác nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Cơ quan quản lý đường bộ, Colombia ghi nhận trung bình 22 người tử vong vì tai nạn giao thông mỗi ngày trong năm 2024.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy xe buýt trước đây ở Thái Lan

Nguồn video: THĐT
Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường tai nạn trên cao tốc Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 7 hành khách thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc ở Thổ Nhĩ Kỳ.

The Sun đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt liên tỉnh đâm vào xe container, vốn đã dừng lại sau khi một lốp xe phát nổ trên đường cao tốc ở khu vực cách Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 90 km về phía tây.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy phần phía trước bên phải của xe buýt bị hư hại hoàn toàn. Cảnh sát, xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp.

Xem chi tiết

Thế giới

Xe cứu thương vượt đèn đỏ gây tai nạn, hai người tử vong

Một chiếc xe cứu thương chạy quá tốc độ đã vượt đèn đỏ và gây tai nạn ở Ấn Độ, khiến hai người tử vong.

Theo India Today, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại gần khu dân cư Wilson Garden ở Bengaluru, Ấn Độ, vào cuối ngày 1/11. Khi đó, một chiếc xe cứu thương từ Richmond Circle chạy với tốc độ cao đã vượt đèn đỏ và đâm vào nhiều phương tiện hai bánh trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến một cặp đôi tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương.

Xem chi tiết

Thế giới

Xe tải mất lái gây tai nạn liên hoàn, 4 người thiệt mạng

Một chiếc xe container chạy quá tốc độ bị mất lái và đâm vào xe buýt, ô tô và xe máy ở làn đường ngược chiều trên cao tốc tại Ấn Độ, khiến 4 người tử vong.

India Times đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Karnal–Panipat ở Ấn Độ hôm 3/12.

Khi đó, chiếc xe container chạy quá tốc độ đã bị mất lái, lao qua dải phân cách và đâm vào một chiếc xe buýt, một ô tô và hai xe máy ở làn đường ngược chiều trước bị lật trên đường cao tốc, khiến 4 người thiệt mạng.

Xem chi tiết

