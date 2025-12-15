Xe buýt trường học lao xuống vực, hàng chục người thương vong

Một chiếc xe buýt trường học lao xuống vực sâu ở vùng Antioquia, Colombia, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có 16 học sinh.

Theo India Times ngày 15/12, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại vùng Antioquia, Colombia, hôm 14/12. Khi đó, chiếc xe buýt chở học sinh đang trên đường trở về từ một bãi biển sau lễ tốt nghiệp thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu 40 mét.

Vụ tai nạn khiến 17 người thiệt mạng, gồm 16 học sinh và 1 tài xế, và 20 người khác bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch. Nguồn tin cho biết thêm, hầu hết các em học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 18.

Vụ tai nạn xe buýt ở Colombia ngày 14/12 khiến 17 người thiệt mạng. Ảnh: ILKHA.

Thống đốc tỉnh Antioquia, Andres Julian Rendon, cho biết trực thăng đã được huy động để chở thi thể nạn nhân đến Viện Pháp y Medellín.

"Một chiếc trực thăng của Cảnh sát Colombia đã cất cánh, hướng tới Viện Pháp y Medellín, mang theo thi thể của 17 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt", Thống đốc Rendon viết trên mạng X.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo điều tra vụ việc.

Bộ Giao thông Vận tải Colombia đang phối hợp với Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia để theo dõi tình hình và xác định chính xác nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Cơ quan quản lý đường bộ, Colombia ghi nhận trung bình 22 người tử vong vì tai nạn giao thông mỗi ngày trong năm 2024.

