Thế giới

Máy bay chở 290 người hạ cánh khẩn ở Mỹ vì hỏng động cơ

Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) gặp sự cố động cơ, buộc phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi khởi hành.

An An (Theo Livemint)

Trang Livemint dẫn lời các nhà chức trách cho biết, chiếc Boeing 777-200ER của hãng United Airlines, dự định tới sân bay Haneda của Tokyo (Nhật Bản), đã gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Washington Dulles vào khoảng 12h20 trưa ngày 13/12 (giờ địa phương).

"Ngay sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã phải quay trở lại sân bay Washington Dulles để khắc phục sự cố ở một trong các động cơ", hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố.

maybay.png
Chiếc máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Washington Dulles. Ảnh: @PenguinSix.

Được biết, chiếc máy bay khi đó chở 275 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Phi cơ hạ cánh an toàn và không có thương vong nào được báo cáo. Sự cố này làm gián đoạn hoạt động tại một đường băng trong thời gian ngắn nhưng không ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông chung của sân bay.

“Sân bay Dulles có nhiều đường băng và các hoạt động bay khác không bị ảnh hưởng”, nhà chức trách cho hay.

Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cung cấp thêm thông tin về sự cố, cho biết một phần của vỏ động cơ đã bị tách rời trong quá trình cất cánh, và bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ sân bay đã được điều động ngay lập tức sau khi máy bay quay đầu. Người phát ngôn sân bay cho biết lính cứu hỏa nhanh chóng khống chế được đám cháy.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận sẽ điều tra sự cố hỏng động cơ máy bay này.

