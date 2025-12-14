Hà Nội

Sống Khỏe

Gừng tốt cho sức khỏe nhưng cần dùng đúng cách

Gừng có tác dụng chống viêm, giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện lưu lượng máu... nhưng cần dùng đúng liều lượng để tránh tác dụng phụ.

Bình Nguyên

Gừng là một loại “siêu thực phẩm”, vì chứa rất nhiều chất xơ, vitamin, kháng sinh tự nhiên và nhiều thành phần hữu ích khác mà cơ thể chúng ta có thể sử dụng… Đặc biệt, gừng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc nhờ các hoạt chất như gingerol, có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Lợi ích cho đường hô hấp

Ức chế virus hợp bào ở đường hô hấp. Ngăn ngừa và cải thiện tình trạng ho, khó thở, sưng đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi và các triệu chứng liên quan đến bệnh cảm lạnh, cảm cúm, hen suyễn, viêm họng hay viêm phế quản.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Gừng có tác dụng trung hòa axit dạ dày, giảm viêm ở niêm mạc ruột, chống trào ngược dạ dày thực quản, xoa dịu cơn đau bụng, đau dạ dày. Bên cạnh đó, thảo dược này cũng giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm ợ chua, khó tiêu.

Củ gừng tươi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet
Củ gừng tươi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet

Có thể cải thiện lưu lượng máu

Gừng, đặc biệt là hợp chất 6-gingerol, đã được nghiên cứu về tác dụng đối với huyết áp. Nghiên cứu cho thấy gừng có thể có vai trò giúp lưu lượng máu tốt hơn và điều chỉnh nồng độ natri... Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu lâm sàng hơn để xác nhận những phát hiện này.

Có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol

Bổ sung gừng hằng ngày có thể có lợi cho việc kiểm soát cholesterol. Duy trì mức cholesterol khỏe mạnh là yếu tố có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một thử nghiệm lâm sàng trên những phụ nữ béo phì có khối u vú (khối u) cho thấy bổ sung gừng có thể làm giảm mức cholesterol và chất béo trung tính.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Gừng được biết là có đặc tính chống viêm mạnh, giúp hỗ trợ giảm đau liên quan đến viêm khớp. Gừng chứa các chất dinh dưỡng như mangan, đồng, magiê và vitamin B6, cần thiết cho chức năng khớp khỏe mạnh. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, gừng có thể giúp giảm sản xuất prostaglandin gây viêm, loại hormone gây đau ở những người bị viêm khớp.

Gingerol, shogaol và zingerone có trong gừng có thể giúp giảm sưng và viêm do viêm khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiết xuất gừng có thể ức chế việc sản xuất các protein gây viêm như yếu tố hoại tử khối u (TNF) và interleukin-1 beta (IL-1b). Điều này giúp giảm thiểu đau và sưng do viêm khớp.

Gừng cũng có thể giúp hỗ trợ giảm sự thoái hóa của sụn và cải thiện chức năng khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất gừng có thể giúp bảo vệ các tế bào sụn và ức chế sự phân hủy collagen, điều cần thiết để duy trì các khớp khỏe mạnh. Ngoài ra, gừng có chứa chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ chống lại tác hại của các gốc tự do và giảm viêm khớp.

Gừng có thể giúp hỗ trợ giảm đau khớp. Ảnh minh họa/Internet

Cải thiện triệu chứng nôn, đặc biệt là nôn nghén thai kỳ

Gừng có hiệu quả cao trong việc chống buồn nôn. Nó có thể giúp giảm buồn nôn và nôn cho những người vừa trải qua một số loại phẫu thuật hay liên quan đến hóa trị. Ngoài ra, gừng cũng có thể giúp giảm buồn nôn ở phụ nữ mang thai bị ốm nghén

Ngoài ra, gừng hỗ trợ ngăn ngừa tiểu đường, chống say tàu xe, hỗ trợ giảm cân, tăng cường sinh lý và phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Những người không nên sử dụng gừng

Dù gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Đặc biệt, người bị sốt cao, xuất huyết tiêu hóa, bệnh gan nặng, rối loạn đông máu, phụ nữ mang thai tháng cuối hoặc những người đang dùng thuốc chống đông cần đặc biệt thận trọng. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết nếu dùng chung với một số thuốc tiểu đường...

Lạm dụng gừng có thể gây nóng rát dạ dày, làm tăng nguy cơ chảy máu, rối loạn nhịp tim hoặc ảnh hưởng đến thai kỳ.

Gừng được coi là an toàn khi sử dụng, tuy nhiên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị liều tối đa là 4 gam mỗi ngày. Liều cao hơn có thể gây khó chịu cho dạ dày và trào ngược axit. Dù hiếm có dị ứng với gia vị, nhưng enzyme cysteine proteinase GP-1 trong gừng có thể gây dị ứng cho một số người.

Nếu bạn đang sử dụng thuốc, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước gừng hằng ngày hoặc sử dụng các sản phẩm gừng đậm đặc khác.

