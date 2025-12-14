Hà Nội

Thế giới

Đức bắt 5 nghi phạm âm mưu tấn công chợ Giáng sinh

Văn phòng công tố Munich cho biết 5 người đàn ông này bị tình nghi lên kế hoạch tấn công một khu chợ Giáng sinh ở miền nam nước Đức.

An An (Theo DW)

DW đưa tin, Văn phòng công tố thành phố Munich ngày 13/12 cho biết, nhà chức trách Đức đã bắt giữ 5 người đàn ông bị tình nghi lên kế hoạch tấn công một khu chợ Giáng sinh ở miền nam nước này.

"Các nghi phạm âm mưu tấn công nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở khu vực Dingolfing thuộc bang Bavaria, miền nam nước Đức", giới chức Đức thông tin. Tuy nhiên, tên chính xác của khu chợ chưa được tiết lộ.

giangsinh.jpg
Chợ Giáng sinh Landshut ở vùng Hạ Bavaria. Ảnh: IMAGO.

Văn phòng công tố thành phố Munich cho biết thêm, 4 người đàn ông đã bị phát lệnh bắt giữ chính thức, người còn lại đang bị tạm giam. Các nghi phạm bao gồm 1 người Ai Cập 56 tuổi, 1 người Syria 37 tuổi và 3 người Ma-rốc ở độ tuổi 22, 28 và 30.

Bild là tờ báo đầu tiên đưa tin về các vụ bắt giữ. "Nhờ sự hợp tác tuyệt vời của các cơ quan an ninh, nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ trong thời gian ngắn, ngăn chặn một vụ tấn công có thể do chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan gây ra ở Bavaria", Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria, Joachim Herrmann, nói với tờ Bild.

Theo DW, đảm bảo an ninh tại các khu chợ Giáng sinh ở Đức trong lễ hội mùa đông là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Đức.

Trước đó, vào ngày 20/12/2024, một người đàn ông đã lái chiếc SUV lao vào chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, miền đông nước Đức, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Thủ phạm sau đó được xác định là Talib A., 50 tuổi người Ả Rập Xê-út.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đức điều tra vụ tấn công vào chợ Giáng sinh hồi tháng 12/2024

Nguồn video: VTV
