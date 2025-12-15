Hà Nội

Thế giới

Ông Zelensky nói Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, nhưng bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, tại Đức ngày 14/12.

Trong cuộc đàm phán với các đại diện Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO của nước này để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ phương Tây, nhưng bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

ap25344390158357.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Trả lời câu hỏi phóng viên trước cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky cho biết vì Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã bác bỏ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, Kiev kỳ vọng phương Tây sẽ đưa ra đảm bảo (cho Ukraine) tương tự như những đảm bảo dành cho các thành viên của liên minh.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào cũng cần phải có tính ràng buộc pháp lý và được Quốc hội Mỹ ủng hộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn coi việc Ukraine xin gia nhập NATO là mối đe dọa lớn đối với an ninh của Moscow và là nguyên nhân khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Điện Kremlin yêu cầu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập liên minh này như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
#Đàm phán Ukraine-Mỹ #Đảm bảo an ninh cho Ukraine #Quan hệ Ukraine-Nga #Vai trò của Mỹ trong an ninh Ukraine #Tình hình Ukraine và xung đột Nga-Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Ông Putin nói Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu trong cuộc xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo RT, Tổng thống Putin gần đây tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một số mục tiêu chính mà ông Putin đã vạch ra vào năm 2022 là bảo vệ người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng khỏi lực lượng Kiev, cũng như phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa phát xít khỏi Ukraine.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ theo đuổi việc này cho đến khi đạt được kết quả hợp lý, cho đến khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt", Tổng thống Putin phát biểu.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga nói Châu Âu 'tự rút lui' khỏi đàm phán hòa bình về Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine.

Theo RT ngày 30/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine và thực chất họ đã "tự rút lui" khỏi tiến trình đàm phán thông qua hành động của chính mình.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra phát biểu này hôm 30/11 sau khi được nhà báo Pavel Zerubin hỏi rằng liệu Châu Âu có quyền "vô lý" thúc đẩy một số vai trò trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Ukraine hay không.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về xung đột Ukraine

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ đề xuất.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm vào ngày 24/11. Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan cũng nhất trí tăng cường tiếp xúc giữa các nhà ngoại giao hai nước để giải quyết xung đột.

Xem chi tiết

