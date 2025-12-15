Ông Zelensky nói Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, nhưng bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, tại Đức ngày 14/12.

Trong cuộc đàm phán với các đại diện Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO của nước này để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ phương Tây, nhưng bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Trả lời câu hỏi phóng viên trước cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky cho biết vì Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã bác bỏ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, Kiev kỳ vọng phương Tây sẽ đưa ra đảm bảo (cho Ukraine) tương tự như những đảm bảo dành cho các thành viên của liên minh.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào cũng cần phải có tính ràng buộc pháp lý và được Quốc hội Mỹ ủng hộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn coi việc Ukraine xin gia nhập NATO là mối đe dọa lớn đối với an ninh của Moscow và là nguyên nhân khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Điện Kremlin yêu cầu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập liên minh này như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

