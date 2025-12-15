Hà Nội

Toàn cảnh vụ xả súng trên bãi biển ở Australia, nhiều người thiệt mạng

Thế giới

Cảnh sát cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi ở Sydney, bang New South Wales, Australia.

Theo trang abc.net.au, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 18h47 ngày 14/12 (giờ địa phương) tại bãi biển Bondi, nơi rất đông người đang dự lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái. Ảnh: ABC News/OpenStreetMap.
Hai tay súng nã đạn vào những người trên bãi biển, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Một tay súng đã tử vong tại hiện trường, nghi phạm thứ hai đã bị cảnh sát bắt giữ và đang trong tình trạng nguy kịch. Danh tính một trong những tay súng được xác định là Naveed Akram, đến từ Bonnyrigg ở phía tây nam Sydney. Ảnh: ABC News.
Sau khi vụ tấn công xảy ra, các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bao gồm các đội y tế, xe cứu thương, trực thăng và các đơn vị đặc nhiệm,... Các thiết bị nổ tự chế (IED) đã được phát hiện đặt gần một cây cầu tại khu vực hiện trường. Ảnh: ABC News.
Đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng tại khu vực bãi cỏ trên bãi biển cho thấy nhiều người nằm trên mặt đất với nhiều vết thương trong khi các nhân viên y tế sơ cứu cho họ. Ảnh: ABC News.
Ủy viên cảnh sát bang New South Wales, Mal Lanyon, tuyên bố đây là một vụ tấn công khủng bố. Lực lượng chống khủng bố sẽ dẫn đầu cuộc điều tra với sự hỗ trợ của lực lượng điều tra tội phạm cấp bang. Ảnh: ABC News.
Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, gọi vụ việc là một "cuộc tấn công độc ác". Ảnh: ABC News.
Phát biểu sau khi triệu tập khẩn cấp cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Australia sẽ sát cánh cùng cộng đồng Do Thái. "Vụ xả súng là một hành động bài Do Thái độc ác, một hành động khủng bố, đã giáng một đòn mạnh vào trái tim của quốc gia chúng ta. Một cuộc tấn công nhằm vào người Australia gốc Do Thái là một cuộc tấn công nhằm vào mọi người dân Australia", Thủ tướng Albanese nói. Ảnh: ABC News.
"Australia sẽ không bao giờ khuất phục trước sự chia rẽ, bạo lực hay thù hận. Chúng ta sẽ đấu tranh để công lý được thực thi và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này", Thủ tướng Albanese nhấn mạnh. Ảnh: AAP.
>>> Mời độc giả xem video: Người dân tước vũ khí của một kẻ xả súng tại bãi biển Bondi, Australia, ngày 14/12 (Nguồn video: abc.net.au)
