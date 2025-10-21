Hà Nội

Thế giới

Máy bay Boeing đâm vào xe trên mặt đất lao xuống biển

Chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Emirates được cho là đã trượt khỏi đường băng, đâm vào một xe dịch vụ trên mặt đất rồi lao xuống biển.

An An (Theo SCMP)

Theo South China Morning Post, vụ tai nạn xảy ra tại Hong Kong (Trung Quốc) vào khoảng 3h50 sáng ngày 20/10.

Cảnh sát thông tin, chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Emirates, cất cánh từ Dubai, đã bị trượt khỏi đường băng phía bắc của Sân bay Quốc tế Hong Kong khi đang hạ cánh.

maybay.png
Chiếc máy bay trượt khỏi đường băng, đâm vào một xe trên mặt đất rồi lao xuống biển. Ảnh: SCMP.

"Chiếc phi cơ dường như đã đâm vào một xe dịch vụ trên mặt đất trong quá trình hạ cánh và lao xuống biển", cảnh sát cho biết. Báo cáo ban đầu cho thấy phương tiện trên mặt đất cũng bị máy bay hất văng xuống biển.

tai2.png
Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe dịch vụ thiệt mạng. Ảnh: SCMP.

"Hai người đàn ông trên chiếc xe dịch vụ ban đầu được báo cáo mất tích. Một người, 30 tuổi, sau đó được đưa lên bờ và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường lúc 5h55. Người còn lại, 41 tuổi, được đưa tới Bệnh viện Bắc Lantau và được xác nhận đã tử vong lúc 6h26 sáng 20/10", nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, cả 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều may mắn thoát nạn an toàn.

Sau sự cố này, đường băng phía bắc của sân bay tạm thời đóng cửa.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

