Thế giới

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ cánh khẩn vì nứt kính

Lầu Năm Góc cho biết, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bị nứt kính chắn gió, buộc phi cơ phải hạ cánh khẩn tại Anh.

An An (Theo New York Post)

New York Post dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết, Bộ trưởng Hegseth đang trên đường trở về Mỹ từ Brussels (Bỉ) sau khi tham dự cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO thì chiếc Boeing C-32 chở ông phải hạ cánh khẩn cấp tại Anh.

"Trên đường trở về Mỹ sau cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã phải hạ cánh ngoài kế hoạch do kính chắn gió máy bay bị nứt", người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông tin trên mạng X.

botruong.png
Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phải hạ cánh khẩn tại Anh vì nứt kính chắn gió. Ảnh: Getty/ Flightradar24.

Máy bay sau đó hạ cánh theo đúng quy trình tiêu chuẩn và mọi người trên máy bay, bao gồm cả Bộ trưởng Pete Hegseth, đều an toàn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến kính chắn gió của máy bay bị nứt. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Trước đó, vào tháng 2/2025, máy bay Boeing C-32 của Không quân Mỹ chở Ngoại trưởng Marco Rubio tới Đức đã buộc phải quay trở lại thủ đô Washington DC sau khi gặp sự cố ở kính chắn gió buồng lái.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ hai máy bay va chạm trên không ở Mỹ, 4 người thương vong

Nguồn video: Fox News/DM
