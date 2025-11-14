Mẫu nhí 6 tuổi gây ấn tượng tại Vietnam International Fashion Week 2025

Rapper nhí Xệ Xệ gây bất ngờ khi làm vedette diễn thời trang
Xệ Xệ - cháu của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T là gương mặt nhí được đông đảo khán giả yêu mến bởi phong cách biểu diễn tự nhiên, đáng yêu.
Tối 7/10, “Em bé chất” Xệ Xệ gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò vedette của show thời trang. Giữa tiếng reo hò của hàng trăm khán giả, cậu bé 8 tuổi bước ra với thần thái tự tin, diện bộ trang phục mang đậm tinh thần hiphop với áo phông oversize, quần túi hộp đen mài bạc, kính râm bản to.
Trịnh Gia Huy gây ấn tượng trong màn kết show 'Mad Room: Infinity'
Màn xuất hiện của cậu bé 11 tuổi mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại và là điểm nhấn bất ngờ để kết show “Mad Room: Infinity”.
