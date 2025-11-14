Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Mẫu nhí 6 tuổi gây ấn tượng tại Vietnam International Fashion Week 2025

Tại Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2025, mẫu nhí Nguyễn Bảo Ngọc trở thành điểm nhấn ở phần trình diễn bộ sưu tập của NTK Phạm Trần Thu Hằng.

Diệu Nga
n2.jpg
Xuất hiện trong thiết kế thuộc bộ sưu tập lấy cảm hứng từ văn hoá Đông Sơn của NTK Phạm Trần Thu Hằng mang tên Mad Room: Infinity, Nguyễn Bảo Ngọc (thường gọi là Chít) thu hút sự chú ý nhờ tạo hình cá tính, những bước catwalk chắc nhịp và thần thái bình tĩnh.
n11.jpg
Cô bé 6 tuổi là gương mặt quen thuộc với các show thời trang trẻ em, tham gia nhiều sàn diễn trong nước.
n10.jpg
Tuy còn nhỏ tuổi, Bảo Ngọc được nhận xét là mẫu nhí giàu năng lượng, tiếp thu nhanh và đặc biệt thích nghi tốt với các concept sáng tạo.
n9.jpg
Trên sàn diễn, Bảo Ngọc ghi điểm với trang phục mang tông nâu đồng, kết hợp boots cao cổ và kiểu tóc bím dài lấy ý tưởng từ hình ảnh những chiến binh Đông Sơn.
n8.jpg
Sự hòa hợp giữa phong cách trang phục và thần thái của cô bé khiến tổng thể trở nên nổi bật, thể hiện đúng tinh thần “thí nghiệm vô cực” mà nhà thiết kế theo đuổi: Kết nối truyền thống và hiện đại, dung hòa văn hóa - sáng tạo và mở ra cách nhìn mới về di sản Việt.
n7.jpg
Bảo Ngọc không chỉ xuất hiện ở các sàn diễn thời trang mà còn tham gia hoạt động nghệ thuật đa dạng. Trước đó, cô bé từng góp mặt trong một MV, đồng thời là gương mặt từng được trao danh hiệu “Nữ vương nhí Tỏa sáng Toàn cầu 2025”.
n4.jpg
Ở tuổi lên 6, Bảo Ngọc được gia đình định hướng trải nghiệm nghệ thuật như một sân chơi để cô bé rèn bản lĩnh.
n6.jpg
Những lần xuất hiện trên sàn diễn hay trong các dự án sáng tạo được xem như cơ hội để cô bé phát triển sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng biểu đạt cá nhân.
n5.jpg
Việc Bảo Ngọc góp mặt trong BST Mad Room: Infinity mang ý nghĩa đáng kể bởi đây là một trong những bộ sưu tập được đánh giá cao tại tuần lễ thời trang lần này.
n3.jpg
Lấy cảm hứng từ văn hoá Đông Sơn và nền văn hoá nổi bật của người Việt cổ, NTK Phạm Trần Thu Hằng đã biến những biểu tượng quen thuộc như hoa văn trống đồng, hình chim Lạc, họa tiết vòng mặt trời hay người giã gạo thành chi tiết thời trang mang hơi thở đương đại.
n1.jpg
Theo thông tin từ ban tổ chức, ê-kíp đã dành nhiều tháng nghiên cứu văn hoá, kết hợp với các kỹ thuật thủ công như nhuộm chàm, vẽ sáp ong và thêu tay truyền thống để tạo nên chất liệu và bề mặt trang phục mang đậm dấu ấn bản sắc Việt.
#mẫu nhí #thời trang trẻ em #Vietnam International Fashion Week #Đông Sơn #Nguyễn Bảo Ngọc #Phạm Trần Thu Hằng

Bài liên quan

Giải trí

Rapper nhí Xệ Xệ gây bất ngờ khi làm vedette diễn thời trang

Xệ Xệ - cháu của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T là gương mặt nhí được đông đảo khán giả yêu mến bởi phong cách biểu diễn tự nhiên, đáng yêu.

Tối 7/10, “Em bé chất” Xệ Xệ gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò vedette của show thời trang. Giữa tiếng reo hò của hàng trăm khán giả, cậu bé 8 tuổi bước ra với thần thái tự tin, diện bộ trang phục mang đậm tinh thần hiphop với áo phông oversize, quần túi hộp đen mài bạc, kính râm bản to.

thoi-trang-4.jpg
“Em bé chất” Xệ Xệ gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò vedette của show thời trang. Ảnh: BTC
Xem chi tiết

Giải trí

Trịnh Gia Huy gây ấn tượng trong màn kết show 'Mad Room: Infinity'

Màn xuất hiện của cậu bé 11 tuổi mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại và là điểm nhấn bất ngờ để kết show “Mad Room: Infinity”.

thoi-trang-5.jpg
Tối 13/11 tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, nghệ sĩ nhí Trịnh Gia Huy (nghệ danh GaHyun) trở thành tâm điểm ở phần kết show BST “Mad Room: Infinity” của NTK Phạm Trần Thu Hằng khi kết hợp cùng ca sĩ – producer Dũng D.x trong ca khúc “Âm nhạc cứu tôi”.
thoi-trang-2.jpg
Gia Huy bước ra sân khấu với bộ trang phục ánh bạc, cấu trúc futuristic, mái tóc bạch kim và phong thái tự tin “đậm chất idol Gen Alpha”.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới