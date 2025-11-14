Hà Nội

Giải trí

Trịnh Gia Huy gây ấn tượng trong màn kết show 'Mad Room: Infinity'

Màn xuất hiện của cậu bé 11 tuổi mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại và là điểm nhấn bất ngờ để kết show “Mad Room: Infinity”.

Diệu Nga
thoi-trang-5.jpg
Tối 13/11 tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, nghệ sĩ nhí Trịnh Gia Huy (nghệ danh GaHyun) trở thành tâm điểm ở phần kết show BST “Mad Room: Infinity” của NTK Phạm Trần Thu Hằng khi kết hợp cùng ca sĩ – producer Dũng D.x trong ca khúc “Âm nhạc cứu tôi”.
thoi-trang-2.jpg
Gia Huy bước ra sân khấu với bộ trang phục ánh bạc, cấu trúc futuristic, mái tóc bạch kim và phong thái tự tin “đậm chất idol Gen Alpha”.
thoi-trang-9.jpg
Ở tuổi 11, cậu bé thể hiện sự vững vàng đáng ngạc nhiên, catwalk tự tin, làm chủ sân khấu và phối hợp nhịp nhàng với Dũng D.x. Khi giai điệu “Âm nhạc cứu tôi” vang lên, cách Gia Huy hòa nhịp và xử lý cảm xúc cho thấy rõ sự trưởng thành trong biểu diễn, mang lại cho màn kết show một tinh thần phóng khoáng, trẻ trung và giàu năng lượng. Sự tỏa sáng của Gia Huy càng nổi bật hơn trong tổng thể đêm diễn.
thoi-trang-6.jpg
Sau “Dệt mộng” (2024), NTK Thu Hằng dành nhiều tháng nghiên cứu văn hóa Đông Sơn từ tài liệu khảo cổ, gặp gỡ chuyên gia đến những chuyến đi về làng nghề để biến các họa tiết chim Lạc, mặt trời, người giã gạo… thành ngôn ngữ thời trang mới.
thoi-trang-1.jpg
BST gây ấn tượng mạnh với chất liệu bản địa như lanh, đay, bông kết hợp jeans, da, cotton thô, được nghệ nhân miền núi hoàn thiện bằng kỹ thuật vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm, nhuộm chàm, dệt tay.
thoi-trang-3.jpg
Runway được xây dựng như một “phòng thí nghiệm vô cực”, nơi những sáng tạo trẻ xóa bỏ ranh giới giữa văn hóa – thời trang – nghệ thuật. Hoa hậu Điện ảnh 2016 Sella Trương, người mẫu Mạc Trung Kiên, ca sĩ Lynk Lee, Maitinhvi, Jennie Bảo Châu hay chính Dũng D.x đều góp mặt như những người kể chuyện đại diện cho thế hệ mới.
thoi-trang-11.jpg
Trong bối cảnh sáng tạo ấy, lựa chọn Gia Huy cho vị trí khép màn được NTK Thu Hằng lý giải là “bởi năng lượng đặc biệt và sự cầu tiến của em suốt nhiều năm qua”. Cậu bé sinh năm 2014, còn được biết đến với nghệ danh GaHyun, vốn là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn trong nước và quốc tế như: Vietnam International Fashion Week, Manila Kids International Fashion Week hay Busan International Fashion Week.
thoi-trang-8.jpg
Ngoài thời trang, Gia Huy còn theo đuổi ca hát, rap, diễn xuất, từng gây chú ý với MV “Gen Alpha” - sản phẩm được xem như tuyên ngôn nghệ thuật về sự tự tin, khác biệt tích cực của thế hệ mới.
thoi-trang-10-6953.jpg
Ở lĩnh vực điện ảnh, cậu tham gia các phim ngắn “Natra – Ma đồng giáng thế”, “Lượm” và xuất hiện trong MV “Đừng yêu ký ức (Mộng Đoạn Trường)” của Đan Trường. Năm 2025, Gia Huy tiếp tục mở rộng hoạt động với MV và sitcom “Mùa hè bất tận”, hướng đến xây dựng một “vũ trụ giải trí” cá nhân kết hợp âm nhạc - diễn xuất - hình ảnh.
thoi-trang-7.jpg
Màn kết show tại Vietnam International Fashion Week 2025 vì thế không chỉ là khoảnh khắc đẹp trên sân khấu thời trang mà còn là bước tiến mới trên hành trình định hình phong cách của một nghệ sĩ nhí đa năng. Với sự chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu và tinh thần cầu tiến, Trịnh Gia Huy được kỳ vọng tiếp tục trở thành một trong những gương mặt Gen Alpha nổi bật của làng giải trí Việt trong những năm tới.
