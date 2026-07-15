Mạng xã hội "Tiểu Hồng Thư" sắp IPO 70 tỷ USD nhờ công thức lạ

Khi nhắc đến các mạng xã hội Trung Quốc vươn ra toàn cầu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến TikTok hay các nền tảng thương mại điện tử như Shein, Temu. Tuy nhiên, cái tên đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư lại là Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu hay RedNote). Theo nhiều nguồn tin quốc tế, nền tảng này đang chuẩn bị nộp hồ sơ niêm yết tại Hong Kong với sự tư vấn của Goldman Sachs và CICC. Sau khi được định giá khoảng 50 tỷ USD trên thị trường giao dịch thứ cấp vào cuối năm 2025, RedNote được kỳ vọng có thể đạt mức vốn hóa hơn 70 tỷ USD khi IPO. Điều đáng chú ý là công ty không chỉ tăng trưởng người dùng mà còn cải thiện mạnh hiệu quả kinh doanh, với lợi nhuận ròng dự báo vượt 3 tỷ USD trong năm nay. Đây là bước chuyển đáng kể nếu so với giai đoạn còn thua lỗ chỉ vài năm trước, đồng thời cho thấy mô hình mạng xã hội kết hợp tìm kiếm và thương mại đang phát huy hiệu quả.

Tiểu Hồng Thư được kỳ vọng đạt mức định giá hơn 70 tỷ USD trong thương vụ IPO tại Hong Kong.

Điểm tạo nên sức hút của Tiểu Hồng Thư không nằm ở các video giải trí hay thuật toán gây nghiện, mà ở việc ứng dụng dần trở thành "công cụ tìm kiếm cho cuộc sống". Mỗi ngày, hàng trăm triệu lượt tìm kiếm được thực hiện để giải đáp những câu hỏi rất thực tế như nên mua mỹ phẩm nào, khách sạn nào đáng ở, quán ăn nào đáng thử hay phòng khám nào uy tín. Thay vì chỉ xem hình ảnh đẹp mắt, người dùng tìm thấy những bài chia sẻ chi tiết về trải nghiệm thực tế, ưu và nhược điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ. Chính lượng nội dung do cộng đồng tạo ra với độ tin cậy cao đã giúp RedNote trở thành nơi nhiều người tham khảo trước khi đưa ra quyết định chi tiêu. Với các thương hiệu, đây cũng là môi trường tiếp cận khách hàng có ý định mua sắm rõ ràng, thay vì chỉ cạnh tranh để thu hút lượt xem như trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Một trong những điều đặc biệt nhất là hành trình quốc tế hóa của Tiểu Hồng Thư gần như không phụ thuộc vào các chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Đầu năm 2025, ứng dụng từng gây chú ý khi hàng triệu người dùng Mỹ tải về trong thời gian TikTok đối mặt nguy cơ bị cấm. Tuy nhiên, làn sóng này nhanh chóng hạ nhiệt sau khi tình hình thay đổi. Trái lại, sự mở rộng bền vững của RedNote lại đến từ cộng đồng người Hoa sinh sống tại nhiều quốc gia như Canada, Australia, Nhật Bản hay Singapore. Khi chuyển đến một thành phố mới, họ vẫn sử dụng Tiểu Hồng Thư để tìm nhà hàng, bác sĩ, trường học, dịch vụ hoặc trao đổi kinh nghiệm bằng tiếng Trung. Nhờ đi cùng người dùng trong quá trình dịch chuyển, nền tảng này dần hình thành một mạng lưới cộng đồng quốc tế mà không cần đầu tư mạnh cho marketing. Đây được xem là lợi thế rất khó sao chép đối với các đối thủ.

Từ một cuốn cẩm nang mua sắm dành cho khách du lịch Trung Quốc ra đời năm 2013, Tiểu Hồng Thư đã phát triển thành hệ sinh thái kết hợp mạng xã hội, tìm kiếm và thương mại điện tử. Hai nhà sáng lập Mao Văn Siêu và Cù Phương lựa chọn hướng đi khác biệt so với nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Nếu TikTok xây dựng một ứng dụng quốc tế riêng, còn Shein hay Temu chủ yếu đưa chuỗi cung ứng ra nước ngoài, RedNote vẫn duy trì một sản phẩm thống nhất nhưng điều chỉnh hạ tầng để phù hợp với từng khu vực. Công ty đã thành lập pháp nhân tại Singapore, xây dựng hạ tầng dữ liệu riêng cho người dùng quốc tế và áp dụng các bộ quy tắc vận hành khác nhau giữa thị trường Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý tại từng khu vực, đồng thời tiếp tục duy trì trải nghiệm quen thuộc cho cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.

Nội dung đánh giá chân thực từ cộng đồng được xem là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của RedNote trên thị trường toàn cầu.

Dù vậy, phía trước Tiểu Hồng Thư vẫn còn nhiều bài toán cần giải. Thành công hiện nay chủ yếu đến từ cộng đồng sử dụng tiếng Trung cùng kho nội dung được tích lũy suốt hơn một thập kỷ. Việc chinh phục người dùng quốc tế rộng hơn sẽ không chỉ cần giao diện đa ngôn ngữ mà còn phải xây dựng hệ sinh thái nội dung, thương mại và niềm tin tương tự ở các thị trường mới. Trong bối cảnh chuẩn bị IPO, giới đầu tư sẽ không chỉ quan tâm đến mức định giá 70 tỷ USD, mà còn theo dõi khả năng RedNote biến lợi thế từ một cộng đồng trung thành thành tăng trưởng toàn cầu lâu dài. Nếu tiếp tục duy trì được chất lượng nội dung và niềm tin của người dùng, Tiểu Hồng Thư hoàn toàn có thể trở thành một trong những "đế chế" công nghệ đáng chú ý nhất châu Á trong giai đoạn tiếp theo.