Giải trí

Lý do ca sĩ Jack tạm dừng hoạt động

Phía nam ca sĩ Jack đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội về lùm xùm ca khúc phản cảm. Mới nhất, Jack chia sẻ thông tin tạm dừng hoạt động.

Thu Cúc (tổng hợp)

Sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, nam ca sĩ Jack gửi lời xin lỗi đến khán giả. Anh viết trên trang cá nhân: “Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận.

Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ.

Trong thời gian tới, tôi cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hoá, thuần phong mỹ tục mà quý ban ngành đưa ra.

Bên cạnh đó, tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và các dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện”.

Jack còn cho biết, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật. “Tôi hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo”, nam ca sĩ bày tỏ.

Jack mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ các đơn vị tổ chức, đối tác và khán giả. Nam ca sĩ sẽ hủy liveshow ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 1/11.

jack4.jpg
Jack. Ảnh: FB Jack.
jack2.png
jack3.png
Jack xin lỗi vì ồn ào. Ảnh: FB Jack.
jack1.png
Jack tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Jack.

Theo VOV, liên quan đến ồn ào của Jack, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.

Ông nhận định: “Ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề”. Theo ông Lê Quang Tự Do, đơn vị tổ chức từng có giải trình nhưng “các nội dung này còn mang tính chống chế, thiếu thuyết phục”.

Ông bác bỏ lý do “ngẫu hứng trình diễn” khi cho rằng “phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng”. Từ đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Theo Znews, sau vụ việc của Jack, nhiều ca sĩ khác cũng bị nhắc nhở vì sử dụng ca từ bị đánh giá là phản cảm. Trong công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Hội Âm nhạc TP HCM, cùng các cơ quan chuyên môn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nêu đích danh một số trường hợp như Pháo với Sự nghiệp chướng, GDucky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Andree với Kẹo, B Ray x Đạt G với Cao ốc 20, HIEUTHUHAI với Trình và Andree x Bình Gold với Em iu.

