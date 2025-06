Jack tiếp tục phản hồi về những tin đồn thất thiệt

Tối ngày 29/6, công ty quản lý của nam ca sĩ Jack cho biết, họ đã nhận được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về việc xử lý một số fanpage và nền tảng mạng xã hội đã đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nghệ sĩ Jack – J97.

“Các nội dung sai lệch này bao gồm hình ảnh hai bài vị được lan truyền từ tài khoản cá nhân của diễn viên Thiên An, kèm theo các đường link hiện đã bị gỡ bỏ, cụ thể: video “Cực sốc: Thiên An thừa nhận đã mang thai 3 lần với Jack”, video “Lộ diện thêm một nạn nhân khác của ca sĩ J”, video với tiêu đề “NÓNG: Thiên An lên tiếng - Từng có thai và bị ép phá thai 2 lần”.

Chúng tôi khẳng định đây là các nội dung vu khống, bịa đặt và không có cơ sở, hiện tại J97 Entertainment tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ hành vi phát tán thông tin giả mạo từ các cá nhân, tổ chức liên quan. J97 Entertainment cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và danh dự của nghệ sĩ Jack – J97, đồng thời mong muốn góp phần xây dựng một môi trường truyền thông minh bạch, có trách nhiệm và công bằng.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của khán giả đã luôn tin tưởng và bảo vệ sự thật trong suốt thời gian qua”.

Nam ca sĩ Jack. Ảnh: FB Jack.

Trước đó, công ty quản lý Jack làm rõ tin đồn nam ca sĩ bị Messi khởi kiện liên quan đến hình ảnh của cầu thủ nổi tiếng trong MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. “Fanpage T.F. đã đăng tải ảnh chụp một email được cho là đến từ đại diện Lionel Messi, với nội dung cáo buộc Jack vi phạm bản quyền hình ảnh.

Chúng tôi khẳng định đây là nội dung hoàn toàn bịa đặt, không có bất kỳ xác thực nào về danh tính người gửi, không dấu mộc, không cơ sở pháp lý. Từ một email vô danh, không kiểm chứng, hàng loạt fanpage đã vội vàng giật tít Messi khởi kiện Jack.

Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc một số fanpage không thuộc các cơ quan báo chí chính thống, nhưng lại đang hoạt động như một nguồn phát tán thông tin, trong đó có nhiều nội dung thiếu kiểm chứng, sai lệch và mang tính xuyên tạc”, phía Jack cho biết.