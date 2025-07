Sở Văn hóa sẽ đánh giá lại nội dung buổi họp báo của Jack

Chiều ngày 24/7, theo Vietnamnet, tại cuộc họp báo thường niên tại Trung tâm Báo chí TP HCM, ông Trần Minh Khiêm - Trưởng phòng Báo chí - xuất bản trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM xác nhận rằng Sở có chấp thuận công ty J-97 Promotion tổ chức họp báo công bố dự án mới của ca sĩ Jack vào ngày 16/7.

Trước phản ánh nội dung cuộc họp báo của Jack phần lớn chỉ xoay quanh chuyện đời tư ồn ào, ông Trần Minh Khiêm cho biết họ sẽ rà soát và đánh giá lại toàn bộ nội dung buổi họp báo. "Chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể khi có kết quả đánh giá", phía Sở cho hay.

Ông Trần Minh Khiêm chia sẻ thêm trên Znews: "Từ trước tới nay, Sở Văn hóa chưa xử phạt vi phạm hành chính trường hợp nào liên quan đến việc tổ chức họp báo sai với nội dung đã cấp phép".

Nam ca sĩ Jack trong buổi họp báo ngày 16/7. Ảnh: Vietnamnet.

Trước đó, vào ngày 15/7, công ty J-97 Promotion chia sẻ trên fanpage: “Thông báo livestream họp báo công bố dự án của nghệ sĩ Jack - J97. Chúng tôi trân trọng mời quý khán giả, người hâm mộ và giới truyền thông đón xem livestream họp báo thông qua các nền tảng vào sáng ngày 16/7”.

Thực tế, trong hai tiếng đồng hồ của cuộc họp báo, phía Jack chỉ dành ít phút nhắc đến các dự án mới của Jack. Còn lại trong gần 2 tiếng, bà Loan - mẹ Jack kể tường tận về cuộc tình giữa nam ca sĩ và Thiên An. Đáng chú ý, bà Loan đưa ra nhiều thông tin tố Thiên An. Từ sau buổi họp báo của Jack, Thiên An chưa lên tiếng về những chia sẻ của mẹ Jack.