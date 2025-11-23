Lực lượng Houthi tuyên tử hình 18 người bị cáo buộc làm gián điệp

Một tòa án do lực lượng Houthi ở Yemen điều hành đã tuyên án tử hình đối với 18 người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel.

Tân Hoa Xã đưa tin, trong một tuyên bố được phát sóng trên đài truyền hình al-Masirah TV do Houthi điều hành ngày 22/11, tòa án cáo buộc 18 người này đã cung cấp cho Israel, Mỹ, Anh và Ả Rập Xê Út thông tin về địa điểm, hoạt động và bí mật liên quan đến chính trị, quân sự và an ninh của hàng chục nhà lãnh đạo Houthi, cũng như thông tin về tên lửa, bao gồm địa điểm phóng và cơ sở lưu trữ.

"Họ cũng tuyển dụng một số công dân, lắp đặt camera giám sát,...dẫn đến các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm quân sự, an ninh và dân sự, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng cho lực lượng Houthi", tòa án cho biết thêm.

Lực lượng Houthi đã tuyên tử hình 18 người bị cáo buộc làm gián điệp. Ảnh minh họa: IANS.

Phán quyết nêu rõ các "tù nhân" sẽ bị xử bắn tại một địa điểm công cộng ở Sanaa. Ngoài ra, tòa án này đã tuyên án 10 năm tù giam cho hai người khác, trong đó có một phụ nữ, với cùng tội danh.

Vào tháng 8/2025, các cuộc không kích của Israel vào Sanaa - được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi vào Israel - đã khiến hàng chục quan chức Houthi, bao gồm 12 "Bộ trưởng" và Mohammed Abdulkarim al-Ghamari, Tổng tham mưu trưởng lực lượng quân sự Houthi, thiệt mạng, giáng một đòn mạnh vào phong trào này.

Đáp trả, lực lượng Houthi đã tấn công một số văn phòng của cơ quan cứu trợ thuộc Liên Hợp Quốc, bắt giữ hàng chục nhân viên cứu trợ Yemen, bao gồm cả những người bị kết án hôm 22/11 vừa qua.

Tuần trước, Đài truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành đã phát sóng cảnh những người bị kết án đưa ra những gì mà Houthi gọi là "lời thú tội".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ lực lượng Houthi, kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo rằng việc cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Yemen sẽ khiến hàng triệu người có nguy cơ chết đói.

