Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Lực lượng Houthi tuyên tử hình 18 người bị cáo buộc làm gián điệp

Một tòa án do lực lượng Houthi ở Yemen điều hành đã tuyên án tử hình đối với 18 người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã đưa tin, trong một tuyên bố được phát sóng trên đài truyền hình al-Masirah TV do Houthi điều hành ngày 22/11, tòa án cáo buộc 18 người này đã cung cấp cho Israel, Mỹ, Anh và Ả Rập Xê Út thông tin về địa điểm, hoạt động và bí mật liên quan đến chính trị, quân sự và an ninh của hàng chục nhà lãnh đạo Houthi, cũng như thông tin về tên lửa, bao gồm địa điểm phóng và cơ sở lưu trữ.

"Họ cũng tuyển dụng một số công dân, lắp đặt camera giám sát,...dẫn đến các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm quân sự, an ninh và dân sự, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng cho lực lượng Houthi", tòa án cho biết thêm.

hou.png
Lực lượng Houthi đã tuyên tử hình 18 người bị cáo buộc làm gián điệp. Ảnh minh họa: IANS.

Phán quyết nêu rõ các "tù nhân" sẽ bị xử bắn tại một địa điểm công cộng ở Sanaa. Ngoài ra, tòa án này đã tuyên án 10 năm tù giam cho hai người khác, trong đó có một phụ nữ, với cùng tội danh.

Vào tháng 8/2025, các cuộc không kích của Israel vào Sanaa - được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi vào Israel - đã khiến hàng chục quan chức Houthi, bao gồm 12 "Bộ trưởng" và Mohammed Abdulkarim al-Ghamari, Tổng tham mưu trưởng lực lượng quân sự Houthi, thiệt mạng, giáng một đòn mạnh vào phong trào này.

Đáp trả, lực lượng Houthi đã tấn công một số văn phòng của cơ quan cứu trợ thuộc Liên Hợp Quốc, bắt giữ hàng chục nhân viên cứu trợ Yemen, bao gồm cả những người bị kết án hôm 22/11 vừa qua.

Tuần trước, Đài truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành đã phát sóng cảnh những người bị kết án đưa ra những gì mà Houthi gọi là "lời thú tội".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ lực lượng Houthi, kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo rằng việc cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Yemen sẽ khiến hàng triệu người có nguy cơ chết đói.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ một tàu hàng bị lực lượng Houthi đánh chìm trên biển

Nguồn video: Daily Mail
#Xung đột Yemen và quốc tế #Căng thẳng giữa Houthi và quốc tế #Houthi tuyên án tử hình gián điệp #Houthi #lực lượng Houthi #Israel

Bài liên quan

Thế giới

Lực lượng Houthi bắt giữ nhân viên Liên Hợp Quốc tại Yemen

Lực lượng Houthi đã bắt giữ 20 nhân viên của nhiều cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc tại thủ đô Sanaa, Yemen.

Theo RT, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Jean Alam cho biết lực lượng Houthi đã bắt giữ các nhân viên Liên Hợp Quốc tại thủ đô Sanaa, Yemen, trong một cuộc đột kích vào ngày 19/10.

Lực lượng Houthi trước đó cáo buộc những nhân viên này làm gián điệp cho Mỹ và Israel - điều mà Liên Hợp Quốc phủ nhận.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tập kích, chỉ huy cấp cao của Houthi thiệt mạng

Abd al-Karim al-Ghamari, một trong những quan chức quân sự cấp cao nhất của lực lượng Houthi, đã thiệt mạng "khi đang làm nhiệm vụ".

Theo Al Jazeera, lực lượng Houthi cho biết, Abd al-Karim al-Ghamari, một trong những quan chức quân sự cấp cao nhất của nhóm này, đã thiệt mạng "khi đang làm nhiệm vụ".

Ngay sau thông báo của Houthi hôm 16/10, Israel đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết al-Ghamari đã bị tấn công trong một cuộc không kích của Israel.

Xem chi tiết

Thế giới

Lực lượng Houthi tấn công Israel bằng máy bay không người lái

Quân đội Israel cho biết một máy bay không người lái được phóng từ Yemen đã tấn công thành phố Eilat, Israel, khiến ít nhất 22 người bị thương.

Theo Al Jazeera, Quân đội Israel cho biết một máy bay không người lái được phóng từ Yemen đã tấn công thành phố Eilat. Lực lượng cứu hộ báo cáo rằng ít nhất 22 người bị thương trong vụ tấn công này.

Dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom cho biết có 2 người bị thương nghiêm trọng trong khi những người khác bị thương ở mức độ nhẹ đến trung bình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới