Israel tập kích, chỉ huy cấp cao của Houthi thiệt mạng

Theo Al Jazeera, lực lượng Houthi cho biết, Abd al-Karim al-Ghamari, một trong những quan chức quân sự cấp cao nhất của nhóm này, đã thiệt mạng "khi đang làm nhiệm vụ".

Ngay sau thông báo của Houthi hôm 16/10, Israel đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết al-Ghamari đã bị tấn công trong một cuộc không kích của Israel.

"Chúng tôi sẽ làm như vậy để đối phó với mọi mối đe dọa trong tương lai", ông Katz nhấn mạnh.

Lực lượng Houthi. Ảnh: Britannica.

Trong tuyên bố thông báo về cái chết của al-Ghamari, Houthi lên án các cuộc tấn công "tàn bạo" liên tiếp của Israel nhằm vào người dân Yemen, các khu dân cư, cơ sở kinh tế và cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Houthi tuyên bố cuộc xung đột với Israel vẫn chưa kết thúc và Israel sẽ phải "nhận hình phạt răn đe cho những tội ác mà họ đã gây ra".

Cái chết của của "Tham mưu trưởng lực lượng Houthi" Al-Ghamari được công bố 6 ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza được ký kết, chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm qua của Israel tại dải đất này vốn khiến gần 68.000 người Palestine thiệt mạng.

Vào tháng 8/2025, Israel tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào các nhân vật cấp cao Houthi, bao gồm al-Ghamari, trong các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa, khiến Thủ tướng của chính phủ Yemen do Houthi điều hành và một số bộ trưởng khác thiệt mạng.

