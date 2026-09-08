Lực lượng Houthi tấn công Ả Rập Xê Út, hơn 70 người bị thương

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Ả Rập Xê Út hôm 8/9 đã khiến hơn 70 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành một đợt tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út hôm 8/9, khiến hơn 70 người bị thương và gây ra hỏa hoạn tại một số cơ sở dầu mỏ ở khu vực phía Nam của nước này.

Các cơ sở kinh tế và dân sự tại Ả Rập Xê Út bị tấn công

Ông Turki al-Malki - người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu - cho biết cuộc tấn công (của Houthi) vào rạng sáng ngày 8/9 đã nhắm vào “các cơ sở dân sự và kinh tế” tại thành phố Abha, Jazan, Najran và Khamis Mushait của Ả Rập Xê Út.

"Đợt tấn công đã làm 73 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em", ông Turki al-Malki thông tin.

Người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu Turki al-Malki. Ảnh: SPA.

Đòn tập kích cũng gây ra hỏa hoạn tại một số cơ sở dầu khí và dịch vụ ở khu vực phía Nam của Ả Rập Xê Út, Bộ Năng lượng nước này cho biết trong một tuyên bố. Hoạt động tại các cơ sở dầu khí và dịch vụ phải tạm dừng sau đó.

Theo AP, khu vực phía Nam Ả Rập Xê Út là nơi "tọa lạc" của các cơ sở dầu mỏ lớn, bao gồm một nhà máy lọc dầu công suất 400.000 thùng/ngày ở Jazan. Đây là một trong những nhà máy lớn nhất của Ả Rập Xê Út. Trước đó, lực lượng Houthi đã tấn công sân bay Abha.

Theo Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy vào sáng 8/9.

Ông Al-Malki nói rằng các cuộc tấn công của Houthi là "sự leo thang nghiêm trọng" và là "hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ả Rập Xê Út, đồng thời là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh và an toàn của người dân ở nước này".

"Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sẽ thực hiện mọi biện pháp tác chiến cần thiết để ngăn chặn lực lượng Houthi với quyết tâm cao nhất”, ông Al-Malki tuyên bố.

Houthi nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, cho rằng đó là hành động đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Ả Rập Xê Út nhằm vào lực lượng Houthi trên khắp Yemen.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree cho biết, lực lượng này đã bắn hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ và kinh tế, cũng như một căn cứ không quân ở miền Nam Ả Rập Xê Út.

Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út tấn công nhà tù ở Yemen

Một ngày trước, lực lượng Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út tấn công một nhà tù ở phía Bắc Yemen hôm 7/9, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em.

"Vụ tấn công vào trại giam ở thành phố Hazm chiến lược thuộc tỉnh Jawf cũng làm ít nhất 7 người bị thương, trong đó có 1 phụ nữ", Anees al-Asbahi, người phát ngôn của cơ quan y tế do lực lượng Houthi điều hành, cho biết.

Quản giáo của nhà tù nói với kênh tin tức al-Masirah của lực lượng Houthi rằng 35 tù nhân và một người phụ nữ đến thăm chồng đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree. Ảnh: SABA.YE.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích ở Jawf, cũng như triển khai máy bay không người lái trinh sát và cung cấp nhiều loại vũ khí cho lính đánh thuê.

“Hành động gây hấn liên tục của Ả Rập Xê Út sẽ bị đáp trả", ông Yahya Saree nói.

Theo ông Saree, lực lượng Houthi đã bắn hạ tổng cộng 4 máy bay không người lái trinh sát thuộc về Ả Rập Xê Út chỉ trong 24 giờ, bao gồm một chiếc được phát hiện tại tỉnh Bayda vào sáng ngày 7/9.

Trước đó, vào năm 2022, một cuộc tấn công của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã nhắm vào một trại giam ở tỉnh Saada, khiến ít nhất 87 tù nhân thiệt mạng và khoảng 266 người khác bị thương. Một cuộc tấn công khác nhắm vào một trại giam do lực lượng Houthi điều hành ở tỉnh Dhamar, Yemen, vào tháng 9/2019 khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

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