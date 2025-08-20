Lũ ống bất ngờ ở Thanh Hóa cuốn trôi hai mẹ con khi đang qua suối

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Chiều 20/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trung Lý (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực suối Chà Làm thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý xảy ra lũ ống bất ngờ, cuốn trôi hai mẹ con khi đang di chuyển qua suối.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Thào Thị Dua (SN 1974) và con gái là Sùng Thị Sua (SN 2014), cùng trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 15h20 cùng ngày, thi thể bà Dua đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500m.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục tập quán địa phương.

Được biết, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và Ban Quản lý bản tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành cứu hộ.

