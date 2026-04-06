Lũ lụt, lở đất khiến hơn 200 người thương vong ở Afghanistan

Mưa bão gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở Afghanistan, khiến ít nhất 77 người thiệt mạng và 137 người khác bị thương trong 10 ngày qua.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Afghanistan ngày 4/4 cho biết, lũ lụt trên diện rộng và lở đất nghiêm trọng trên khắp Afghanistan đã khiến hàng trăm người thương vong trong 10 ngày qua.

"Dự báo thời tiết cho thấy sẽ có thêm mưa trong những ngày tới trên khắp Afghanistan. Chính quyền cảnh báo người dân nên tránh xa bờ sông và các khu vực dễ bị ngập lụt", nguồn tin cho hay.

Người dân kiểm tra một ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt nghiêm trọng ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 4/4/2026. Ảnh: AP/Wahidullah Kakar.

"Ít nhất 77 người thiệt mạng và 137 người khác bị thương trong 10 ngày qua. Số người thiệt mạng trong 48 giờ qua là 26 người. Tổng cộng, 793 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 2.673 ngôi nhà khác bị hư hại. Lũ lụt và sạt lở đất cũng phá hủy 337 km đường sá", Cơ quan Quản lý Thảm họa Afghanistan thông tin.

Theo thông báo của chính quyền, các doanh nghiệp, đất nông nghiệp, giếng nước và kênh tưới tiêu cũng bị thiệt hại, với tổng cộng hơn 5.800 gia đình bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Bộ Công trình Công cộng Ashraf Haqshinas ngày 4/4 nói rằng một số tuyến đường cao tốc nối thủ đô với các tỉnh cũng bị hư hại do lũ lụt và sạt lở đất, buộc người đi đường phải đi những tuyến đường dài hơn để đến Kabul.

Bộ Công trình Công cộng cảnh báo người dân cần thận trọng khi sử dụng các tuyến đường ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Lũ lụt cũng làm tê liệt đèo Salang, một con đèo cao thuộc dãy núi Hindu Kush nối Kabul với miền bắc đất nước, bao gồm các thành phố lớn Kunduz và Mazar-e-Sharif.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng tại Afghanistan hồi tháng 5/2024