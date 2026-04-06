Quân sự - Thế giới

Lũ lụt, lở đất khiến hơn 200 người thương vong ở Afghanistan

Mưa bão gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở Afghanistan, khiến ít nhất 77 người thiệt mạng và 137 người khác bị thương trong 10 ngày qua.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Afghanistan ngày 4/4 cho biết, lũ lụt trên diện rộng và lở đất nghiêm trọng trên khắp Afghanistan đã khiến hàng trăm người thương vong trong 10 ngày qua.

"Dự báo thời tiết cho thấy sẽ có thêm mưa trong những ngày tới trên khắp Afghanistan. Chính quyền cảnh báo người dân nên tránh xa bờ sông và các khu vực dễ bị ngập lụt", nguồn tin cho hay.

ap26094518546395.jpg
Người dân kiểm tra một ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt nghiêm trọng ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 4/4/2026. Ảnh: AP/Wahidullah Kakar.

"Ít nhất 77 người thiệt mạng và 137 người khác bị thương trong 10 ngày qua. Số người thiệt mạng trong 48 giờ qua là 26 người. Tổng cộng, 793 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 2.673 ngôi nhà khác bị hư hại. Lũ lụt và sạt lở đất cũng phá hủy 337 km đường sá", Cơ quan Quản lý Thảm họa Afghanistan thông tin.

Theo thông báo của chính quyền, các doanh nghiệp, đất nông nghiệp, giếng nước và kênh tưới tiêu cũng bị thiệt hại, với tổng cộng hơn 5.800 gia đình bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Bộ Công trình Công cộng Ashraf Haqshinas ngày 4/4 nói rằng một số tuyến đường cao tốc nối thủ đô với các tỉnh cũng bị hư hại do lũ lụt và sạt lở đất, buộc người đi đường phải đi những tuyến đường dài hơn để đến Kabul.

Bộ Công trình Công cộng cảnh báo người dân cần thận trọng khi sử dụng các tuyến đường ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Lũ lụt cũng làm tê liệt đèo Salang, một con đèo cao thuộc dãy núi Hindu Kush nối Kabul với miền bắc đất nước, bao gồm các thành phố lớn Kunduz và Mazar-e-Sharif.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng tại Afghanistan hồi tháng 5/2024

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
#lũ lụt ở Afghanistan #lở đất ở Afghanistan #thảm họa lũ lụt ở Afghanistan #Afghanistan #lũ lụt #lở đất

Quân sự - Thế giới

Mưa lớn, tuyết rơi dày khiến hơn 170 người thương vong ở Afghanistan

Tuyết rơi dày và mưa lớn đã khiến ít nhất 61 người thiệt mạng và 110 người khác bị thương trên khắp Afghanistan trong 3 ngày.

AP đưa tin, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan ngày 24/1 cho biết tuyết rơi dày và mưa lớn đã khiến hơn 170 người thương vong trên khắp Afghanistan trong 3 ngày qua.

"61 người đã thiệt mạng và 110 người khác bị thương, trong khi 458 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần do mưa lớn và tuyết rơi dày ở Afghanistan", người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, Yousaf Hammad, thông tin.

Quân sự - Thế giới

Nhà sập vì mưa lũ, gia đình 5 người tử vong

Một ngôi nhà bị sập mái trong trận mưa lũ kinh hoàng ở Afghanistan, khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

AP dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan ngày 1/1 cho biết, mưa lớn đã gây ra trận lũ quét ở một số khu vực của Afghanistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo Mohammad Yousaf Saeedi, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Herat, trong số những người thiệt mạng có 5 thành viên của một gia đình, trong đó có 2 trẻ em. Được biết, ngôi nhà của họ ở Kabkan, Herat, đã bị sập mái.

Quân sự - Thế giới

Lũ lụt tồi tệ nhất trong 20 năm ở Hawaii, nguy cơ vỡ đập

Mưa lớn kéo dài gây ra trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm qua tại Hawaii (Mỹ), buộc hàng nghìn người phải sơ tán. 

Theo AP, Hawaii đang phải đối mặt với trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm qua.

Sáng 21/3, nhà chức trách kêu gọi người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề "di dời ngay lập tức" khi những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống vùng đất vốn đã ngấm nước do cơn bão mùa đông cách đây một tuần. Giới chức cũng cảnh báo một con đập 120 năm tuổi có nguy cơ bị vỡ.

