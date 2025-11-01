Hà Nội

Xã hội

Lời khai của người mẹ ném con 1 tuổi xuống giếng ở Đắk Lắk

Khai nhận với Cơ quan điều tra, người mẹ nói rằng, do áp lực nuôi con nên đã ném đứa con ruột xuống giếng để đỡ bớt gánh nặng.

Theo Văn Thành/Công an Nhân dân

Sáng 1/11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1983, trú tại phường Ea Kao) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9h sáng 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của người dân về việc cháu L. (1 tuổi, trú trên đường Nguyễn An Ninh, phường Ea Kao) bị mất tích không rõ nguyên nhân. Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an phát hiện sự việc có nhiều dấu hiệu bất minh, nghi vấn nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình cháu bé.

Nguyễn Thị Lê tại Cơ quan điều tra.
Nguyễn Thị Lê tại Cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ Nguyễn Thị Lê (mẹ ruột cháu bé) chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho cháu. Tại Cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thị Lê khai nhận: Vào năm 2008, Lê kết hôn với ông T. (SN 1980, trú phường Buôn Ma Thuột) và có với nhau 2 người con chung và sinh sống tại phường Ea Kao cho đến nay.

Tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L.. Sáng ngày 31/10, chỉ có Lê và cháu L. ở nhà. Lúc này, Lê suy nghĩ thấy áp lực vì không đủ tiền để nuôi được cả 3 người con nên đã nảy sinh ý định giết chết cháu L. để bớt gánh nặng. Sau đó, Lê đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Lê.
Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Lê.

Sau khi Lê khai nhận hành vi, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống giếng trục vớt thi thể cháu bé lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

