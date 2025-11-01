Hà Nội

Sống Khỏe

Lợi ích của bông cải xanh

Bông cải xanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch và mắt...

Bình Nguyên

Bông cải xanh (súp lơ xanh) là loại rau củ quen thuộc với mỗi gia đình. Ngoài việc góp phần tạo nên hương vị cho những món ăn ngon, súp lơ xanh còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi.

Trong 91g bông cải xanh tươi có khoảng 31 calo, 89% nước, 2,5g protein, 6g carbohydrate, 2,4g chất xơ và 0,4g chất béo. Súp lơ xanh còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C (135% RDI), vitamin K (116% RDI), vitamin A (11% RDI), folate (14% RDI) và kali (8% RDI). Ngoài ra, bông cải xanh cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất có tác dụng chống viêm và chống ung thư như: Glucoraphanin, kaempferol, lutein và zeaxanthin.

Giàu chất chống oxy hóa

Loại rau này dồi dào chất chống oxy hóa, cụ thể là sulforaphane, có tác dụng chống lại các gốc tự do. Nếu chúng không được kiểm soát gây hại cho tế bào da, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngoài khả năng chống oxy hóa, sulforaphane còn có đặc tính chống viêm. Tác dụng kép này làm dịu làn da nhạy cảm bằng cách giảm mẩn đỏ, giảm viêm.

Ảnh minh hoạ/Internet

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Nhờ vào chất xơ và các enzym tiêu hóa tự nhiên, bông cải xanh giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Việc ăn bông cải xanh thường xuyên sẽ giúp cân bằng hệ tiêu hóa, làm giảm các vấn đề về dạ dày và ruột.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ vào lượng vitamin C dồi dào, bông cải xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Vitamin C có tác dụng hỗ trợ sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể dễ dàng chống lại vi khuẩn và virus.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Bông cải xanh chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như sulforaphane, có khả năng chống lại các tế bào ung thư.

Những hợp chất này có thể giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt, nhờ vào khả năng làm giảm sự phát triển và lan rộng của tế bào ung thư trong cơ thể.

Hỗ trợ chức năng tim

Bông cải xanh giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, góp phần giảm mức cholesterol, cải thiện huyết áp, hỗ trợ chức năng tim.

Người thường xuyên ăn loại rau này cũng giảm nguy cơ xơ vữa động mạch hoặc tích tụ mảng bám trong động mạch.

Giúp giảm nguy cơ loãng xương

Bông cải xanh rất giàu canxi, chất cần thiết cho xương chắc khỏe. Loại rau củ này cũng giàu vitamin K, cần thiết để giúp xương hấp thụ và sử dụng canxi. Theo đó, chế độ ăn giàu canxi và vitamin K có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương.

Tốt cho sức khỏe mắt

Bông cải xanh chứa một số chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV và ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Những chất này giúp duy trì sức khỏe mắt và giảm nguy cơ bị các bệnh lý về mắt khi về già.

Giúp giảm cân

Bông cải xanh là một loại thực phẩm ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

Với khả năng giảm cân tự nhiên này, bông cải xanh là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn duy trì vóc dáng hoặc giảm cân.

Giảm sự biến động của đường huyết

Súp lơ xanh có thể giúp người bị bệnh tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn nhờ vào hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong ruột và giảm sự biến động của đường huyết. Chất chống oxy hóa sulforaphane có thể cải thiện khả năng phản ứng với insulin và giảm viêm ở người bị Tiểu đường loại 2 .

Một số lưu ý khi ăn bông cải xanh đảm bảo an toàn

Để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả công dụng của bông cải xanh, mọi người cần lưu ý một số vấn đề sau:

Bông cải xanh cần được rửa kỹ dưới nước chảy để loại bỏ bụi bẩn, thuốc trừ sâu và các tạp chất khác. Bạn cũng có thể ngâm trong dung dịch giấm hoặc muối loãng khoảng 5-10 phút trước khi rửa sạch để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và hóa chất.

Nấu bông cải xanh bằng cách hấp hoặc luộc nhẹ để giữ được nhiều chất dinh dưỡng. Tránh chiên hoặc nấu quá lâu, vì nhiệt độ cao có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Mặc dù bông cải xanh rất bổ dưỡng, nhưng ăn quá nhiều có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa do chứa nhiều chất xơ. Nên kết hợp với nhiều loại rau khác để đảm bảo chế độ ăn cân bằng.

Hãy chọn những bông cải xanh có màu xanh đậm, không bị héo hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Bông cải xanh tươi sẽ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất hơn.

Mặc dù bông cải xanh rất bổ dưỡng, hãy kết hợp nó với các loại rau khác trong chế độ ăn uống để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng khác.

