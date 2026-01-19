Hà Nội

Vì sao Apple chọn Gemini, gạt ChatGPT khỏi Siri?

Số hóa

Vì sao Apple chọn Gemini, gạt ChatGPT khỏi Siri?

Apple bất ngờ chọn Google Gemini thay vì ChatGPT cho Siri mới, hé lộ sự thay đổi lớn trong chiến lược AI và cuộc đua mô hình nền tảng toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Apple đã ký thỏa thuận nhiều năm với Google để tích hợp Gemini vào Siri, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược Apple Intelligence. (Ảnh: ChatGPT)
Dù ChatGPT từng được tích hợp từ cuối năm 2024, OpenAI nay chỉ còn đóng vai trò hỗ trợ các truy vấn nâng cao theo tùy chọn.
Apple nhấn mạnh lựa chọn Gemini dựa trên năng lực mô hình, không phải giá cả hay sự tiện lợi hệ sinh thái.
Gemini được đánh giá cao nhờ hiệu năng quy mô lớn, độ trễ thấp, xử lý đa phương thức và khả năng vận hành linh hoạt trên thiết bị lẫn đám mây.
Áp lực cạnh tranh khi Google liên tục nâng cấp Gemini đã buộc Apple phải thay đổi hướng đi chỉ sau hơn một năm hợp tác với OpenAI.
Thỏa thuận này cũng làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc hạ tầng khi Google cung cấp AI cho cả Android lẫn iOS.
Apple cho biết Siri mới sẽ vận hành theo mô hình lai, kết hợp xử lý trên thiết bị và Private Cloud Compute để bảo vệ quyền riêng tư.
Quyết định chọn Gemini cho thấy cục diện AI biến động nhanh và Apple ưu tiên hiệu năng, bảo mật hơn việc trung thành với một đối tác duy nhất.
Thiên Trang (TH)
