Cận cảnh loài thực vật 'ăn bám' được tôn sùng như cây thiêng ở châu Âu

Treo mình trên cành cây ở xứ ôn đới, cây ghi trắng là loài thực vật ký sinh mang nhiều câu chuyện văn hóa và đặc điểm sinh học thú vị.

Là loài bán ký sinh đặc biệt. Cây ghi trắng (Viscum album) không hoàn toàn sống độc lập mà bám vào cây chủ để hút nước và khoáng chất. Tuy nhiên, nhờ có diệp lục, nó vẫn có thể quang hợp để tự tạo ra một phần dinh dưỡng, khiến nó trở thành loài “bán ký sinh” độc đáo trong thế giới thực vật. Ảnh: Flickr.
Phát triển thành bụi tròn trên cành cây. Ghi trắng thường mọc thành những khối tròn dày đặc trên cành của cây chủ như táo, dương hay sồi. Hình dạng này khiến chúng dễ nhận ra vào mùa đông khi cây chủ rụng lá, để lộ những “quả cầu xanh” treo lơ lửng trên không. Ảnh: Flickr.
Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cây chủ. Khi phát triển mạnh, ghi trắng có thể làm suy yếu cây chủ do hút nước và chất dinh dưỡng. Nếu số lượng quá nhiều, nó có thể khiến cây giảm sinh trưởng hoặc dễ bị tổn thương trước các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Ảnh: flora-on.pt.
Lan truyền nhờ chim ăn quả. Quả của ghi trắng có màu trắng đục và chứa chất nhầy dính. Khi chim ăn quả, hạt sẽ dính vào mỏ hoặc được thải ra trên cành cây khác, từ đó nảy mầm và hình thành cây mới. Đây là cơ chế phát tán rất hiệu quả của loài thực vật này. Ảnh: wikimedia.org.
Có vai trò trong nhiều truyền thống châu Âu. Ghi trắng gắn liền với nhiều phong tục, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh. Tục lệ treo nhành ghi và hôn nhau dưới đó xuất phát từ châu Âu cổ, biểu trưng cho tình yêu, hòa giải và may mắn. Ảnh: wikimedia.org.
Từng được xem là cây linh thiêng. Trong văn hóa Celt cổ đại, ghi trắng được các thầy tu Druid coi là loài cây thiêng có khả năng chữa bệnh và xua đuổi tà ma. Họ thường thu hoạch ghi bằng nghi lễ đặc biệt, cho thấy vị trí quan trọng của loài cây này trong tín ngưỡng cổ xưa. Ảnh: wikimedia.org.
Quả có độc tính nhẹ với con người. Dù có vẻ ngoài hấp dẫn, quả và lá của ghi trắng chứa các hợp chất có thể gây độc nếu ăn phải với số lượng lớn. Các triệu chứng có thể bao gồm buồn nôn, đau bụng hoặc rối loạn nhịp tim, do đó không nên sử dụng tùy tiện. Ảnh: wikimedia.org.
Được nghiên cứu trong y học hiện đại. Một số chiết xuất từ ghi trắng đang được nghiên cứu trong y học, đặc biệt ở châu Âu, với vai trò hỗ trợ trong điều trị ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của các phương pháp này vẫn còn được đánh giá thêm. Ảnh: wikimedia.org.
