Lở tuyết ở Nepal, 7 người thiệt mạng

5 người leo núi và 2 hướng dẫn viên đã thiệt mạng trong một trận lở tuyết ở Nepal.

Theo Guardian, trận lở tuyết xảy ra trên núi Yalung Ri ở Nepal, khiến 5 người leo núi nước ngoài và 2 hướng dẫn viên người Nepal thiệt mạng.

"Tuyết lở ập xuống khu trại ở độ cao 4.900 mét trên núi Yalung Ri, khiến 5 người khác bị thương", Shailendra Thapa, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal, cho biết.

Mùa xuân là mùa leo núi phổ biến nhất ở Nepal, nhưng nhiều nhà leo núi nước ngoài cũng đến đây để leo những đỉnh núi nhỏ hơn vào mùa thu. Ảnh: anotherdayattheoffice.org/Getty Images.

Danh tính và quốc tịch của những người leo núi nước ngoài vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng theo phương tiện truyền thông địa phương, có 3 người là công dân Mỹ, một người Canada và một người Italy.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường bằng đường bộ. Một trực thăng cứu hộ được triển khai nhưng thời tiết xấu buộc nó phải quay trở lại.

Thời tiết ở Nepal xấu đi kể từ tuần trước, với nhiều trận bão tuyết xảy ra trên những ngọn núi.

Núi Yalung Ri cao 5.600 mét, được coi là ngọn núi dành cho người mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm leo núi cao.

