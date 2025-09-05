Lộ diện Liên danh Phú Gia trúng gói thầu hơn 9,6 tỷ đồng tại Tây Ninh

Ngày 29/8/2025, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh), đã ký Quyết định số 13/QĐ-TTĐKXCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo cổng chính; hàng rào". Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên Danh Phú Gia với giá trúng thầu là 9.634.285.000 đồng.

Gói thầu này thuộc dự án Cải tạo, mở rộng Trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm. Với giá gói thầu được duyệt là 10.805.649.000 đồng, giá trúng thầu của Liên danh Phú Gia đã giúp tiết kiệm cho ngân sách khoảng 1,17 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 10,8%.

"Cuộc đua" 7 nhà thầu và chiến thắng nhờ giá thấp

Theo Biên bản mở thầu ngày 11/07/2025, gói thầu Thi công xây dựng khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo cổng chính; hàng rào (Mã TBMT: IB2500292491) đã thu hút sự tham gia của 7 nhà thầu, cho thấy mức độ cạnh tranh khá cao.

Các nhà thầu tham gia bao gồm:

1. Liên Danh Phú Gia

2. Liên danh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

3. Công ty CP TVTK và Quảng cáo Công Tâm

4. Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng và Công ty TNHH một thành viên Kiến Việt LA

5. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kim Khuê

6. Công ty TNHH Xây dựng Thạch Lam

7. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Thiên Lộc

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 815/2025/BCĐG-HP ngày 15/8/2025 do đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Hoàng Phúc lập cho thấy, cả 7 nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở các bước kiểm tra tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do đó, việc xét duyệt trúng thầu được thực hiện theo phương pháp giá thấp nhất.

Với giá dự thầu sau giảm giá là 9.634.285.267,3399 đồng, Liên Danh Phú Gia đã có mức giá chào thấp nhất và được xếp hạng 1, chính thức trở thành đơn vị trúng thầu. Các nhà thầu còn lại lần lượt được xếp hạng từ 2 đến 7 do có giá dự thầu cao hơn.

Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 815/2025/BCĐG-HP ngày 15/8/2025 (Nguồn: MSC)

Năng lực nhà thầu trúng thầu "khủng" cỡ nào?

Đơn vị trúng thầu, Liên danh Phú Gia, là sự kết hợp giữa hai doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Long An.

• Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc (Mã số thuế: 0304904913), có địa chỉ tại C3 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh . Doanh nghiệp này do ông Bùi Sỹ Ân làm Giám đốc . Dữ liệu cho thấy An Đại Lộc là một nhà thầu có kinh nghiệm dày dạn, đã tham gia 142 gói thầu và trúng 86 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới hơn 920 tỷ đồng .

• Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Xây dựng & Quảng cáo Phú Gia (Mã số thuế: 1101853486), do ông Thái Giản Phú làm Giám đốc, có địa chỉ tại TP. Tân An, tỉnh Long An . Phú Gia có lịch sử hoạt động ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu rất cao: tham gia 22 gói thầu và đã trúng tới 19 gói, tổng giá trị các gói đã trúng khoảng 30,2 tỷ đồng .

Sự kết hợp giữa một "ông lớn" trong ngành xây dựng là An Đại Lộc và một doanh nghiệp có "duyên" trúng thầu như Phú Gia đã tạo nên một liên danh mạnh, đủ sức cạnh tranh và giành chiến thắng tại gói thầu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Tây Ninh.

"Soi" lịch sử đấu thầu và những mối quan hệ "sân nhà"

Phân tích sâu hơn về lịch sử hoạt động của các thành viên trong liên danh, đặc biệt là trong năm 2025, có thể thấy một số điểm đáng chú ý.

Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng & Quảng cáo Phú Gia, dữ liệu cho thấy một sự "quen mặt" đáng kể với các chủ đầu tư tại tỉnh Long An. Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia 9 gói thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An mời thầu và trúng tới 7 gói . Tần suất trúng thầu cao tại một bên mời thầu cụ thể đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và lợi thế "sân nhà" của doanh nghiệp. Gần đây nhất, vào ngày 18/06/2025, Phú Gia cũng đã trúng gói thầu "mua sắm, sửa chữa phòng họp, phòng làm việc" do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An mời thầu .

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc có mạng lưới quan hệ rộng hơn với 60 bên mời thầu khác nhau . Tuy nhiên, trong năm 2025, An Đại Lộc cũng cho thấy sự tập trung vào thị trường Long An và các tỉnh lân cận. Việc liên danh với Phú Gia để trúng gói thầu hơn 9,6 tỷ đồng tại Tây Ninh cho thấy chiến lược mở rộng địa bàn hoạt động của cả hai doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hai công ty này "bắt tay" nhau. Dữ liệu cho thấy An Đại Lộc và Phú Gia đã từng là thành viên trong cùng một liên danh và trúng thầu trước đây , thể hiện mối quan hệ hợp tác quen thuộc và hiệu quả.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, minh bạch hơn cho hoạt động mua sắm công.

"Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng là một bước tiến lớn, giúp tăng cường tính công khai, giảm thiểu các thủ tục giấy tờ và hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bên, từ đó ngăn ngừa các hành vi tiêu cực," Luật sư Vinh phân tích.

"Trong trường hợp gói thầu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, việc có 7 nhà thầu nộp hồ sơ và tất cả đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là một tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh. Khi đó, việc lựa chọn nhà thầu dựa trên tiêu chí giá thấp nhất là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư và ngân sách nhà nước," ông Vinh nhận định.

Tuy nhiên, Luật sư Vinh cũng nhấn mạnh: "Mặc dù quy trình trên giấy tờ là đúng luật, các cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư cần tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Đồng thời, việc phân tích dữ liệu lịch sử trúng thầu, đặc biệt là hiện tượng một nhà thầu trúng nhiều gói thầu của cùng một chủ đầu tư, là cần thiết để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng 'sân trước, sân sau', duy trì sự công bằng và minh bạch thực chất trong hoạt động đấu thầu."

Việc Liên danh Phú Gia trúng gói thầu hơn 9,6 tỷ đồng tại Tây Ninh là một thương vụ tuân thủ các quy trình đấu thầu hiện hành. Tuy nhiên, qua đó cũng cho thấy những quy luật và mối quan hệ trong ngành xây dựng, đòi hỏi sự giám sát liên tục để đảm bảo mục tiêu cuối cùng là hiệu quả của vốn đầu tư công và sự phát triển bền vững của hạ tầng.