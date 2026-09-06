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Quân sự - Thế giới

Lở đất ở Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Một vụ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài đã khiến 2 người thiệt mạng và 10 người mất tích ở miền Đông Trung Quốc.

An An (Theo AP) -

AP đưa tin, vụ sạt lở đất sau nhiều ngày mưa lớn do bão nhiệt đới Saudel đã xảy ra tại ngôi làng ở huyện Suichuan, tỉnh Giang Tây, vào sáng sớm ngày 5/9.

"Vụ lở đất đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà, khiến 2 người thiệt mạng và 10 người mất tích", nguồn tin cho hay.

Theo chính quyền địa phương, sau khi lở đất xảy ra, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu nạn nhân và sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn.

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Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sạt lở đất sau nhiều ngày mưa lớn do bão nhiệt đới Saudel gây ra ở huyện Suichuan, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, ngày 5/9/2026. Ảnh: Công ty TNHH Cục Kỹ thuật số 2 Tập đoàn Anneng Trung Quốc/THX/AP.

"Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 người tử vong hôm 5/9 trong khi 2 người khác được giải cứu trong tình trạng sức khỏe tốt", nguồn tin cho hay.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, sáng ngày 6/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một trong những người mất tích, thi thể nạn nhân nằm giữa những ngôi nhà bị sập.

Theo truyền thông Trung Quốc, bão Saudel đã đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang ngày 28/8 và lần thứ ba vào tỉnh Phúc Kiến hôm 3/9. Cả hai tỉnh này đều giáp với tỉnh Giang Tây.

Chính quyền địa phương hôm 4/9 cho biết nhiều người dân vẫn mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Số liệu chính xác chưa rõ, nhưng hơn 100 ngôi nhà đã bị sập ở thị trấn Huating, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Một con đê đã bị vỡ vào chiều 3/9, gây ngập lụt nhiều làng mạc và khiến người dân bị mắc kẹt.

Theo THX, tính đến tối 4/9, khoảng 600.000 cư dân đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Phúc Kiến. Hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước CCTV cho thấy một số đường phố đã biến thành sông, trong khi lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền bơm hơi trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lở đất trước đây ở Sudan

Nguồn video: VTV
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