Xã hội

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ đánh bạc, môi giới mại dâm ờ Hà Nội

Ngày 18/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đa Phúc đã liên tiếp bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Gia Đạt

Trước đó, ngày 8/1/2026, tại thôn Đức Hậu, Công an xã Đa Phúc phát hiện đối tượng Q.V.T và N.M.N (SN 2011) có hành vi sản xuất pháo nổ, tang vật thu giữ khoảng 1 kg pháo nổ. Đến ngày 10/01/2026, tại thôn Thu Thủy, Công an xã Đa Phúc bắt quả tang tại hai chiếu bạc gồm 12 đối tượng đánh bạc bằng hình thức tổ tôm, tang vật thu giữ khoảng 27 triệu đồng.

9.png
Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Đến ngày 16/1/2026, Công an xã Đa Phúc kiểm tra hành chính quán Karaoke ở thôn Đức Hậu, phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Đấu tranh khai thác, Công an xã đã làm rõ đối tượng môi giới mại dâm là Nguyễn Thị Mai (SN 1992, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ; nhân viên quán).

capture-2511.png
Đối tượng Nguyễn Thị Mai.

Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Công an xã Đa Phúc bố trí 100% lực lượng trực chiến luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24h, không để xảy ra các sơ suất dù là nhỏ nhất, quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội Đảng.

Nguồn: ĐTHĐT.
