Xã hội

Nam thanh niên nướng 16 triệu vào trò tài xỉu qua mạng

Công an xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ làm rõ một trường hợp sử dụng điện thoại di động tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền khoảng 16 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 16/1 cho hay, Công an xã Lương Sơn vừa phát hiện, làm rõ một trường hợp đánh bạc trên không gian mạng với số tiền khoảng 16 triệu đồng.

gen-h-z7422865199651-a8c0b03dda814d7376d192bf99e60136.jpg
Công an xã Lương Sơn làm việc với đối tượng.

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình, Công an xã Lương Sơn phát hiện Vũ Bùi Hoàng V. (SN 2007, trú tại xóm Đồng Tiến, xã Lương Sơn) có dấu hiệu tham gia hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Làm việc với Công an, V. khai nhận đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động cá nhân để tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức “Tài Xỉu” trên mạng internet, việc thắng thua được thực hiện bằng tiền.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tổng số tiền V. sử dụng vào hoạt động đánh bạc khoảng 16 triệu đồng. Toàn bộ giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên V.

Hành vi trên vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn cờ bạc, đồng thời tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với thanh thiếu niên và trật tự xã hội tại địa phương.

Hiện Công an xã Lương Sơn đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Tuyên án 110 bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

#tài xỉu #đánh bạc online #phú thọ

