Lệnh trừng phạt làm tổn hại triển vọng khôi phục quan hệ Nga - Mỹ

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga làm tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ giữa hai nước.

RT đưa tin ngày 26/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga là một "bước đi không thân thiện" làm tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, Moscow vẫn cam kết cải thiện quan hệ song phương.

"Các lệnh trừng phạt không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ mong muốn khôi phục quan hệ song phương. Chúng ta phải làm những gì có lợi cho mình, bao gồm việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả quốc gia, trong đó có Mỹ", người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói với nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm 26/10.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên về kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin và hiện đang có chuyến thăm Mỹ để hội đàm với các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump, cũng nhấn mạnh rằng "chỉ có đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng giữa Nga và Mỹ mới có thể mang lại kết quả".

"Mọi nỗ lực gây áp lực lên Nga đều vô nghĩa", ông Kirill Dmitriev tuyên bố.

Theo ông Dmitriev, nền kinh tế Nga "đang trong tình trạng tốt", thể hiện qua mức tăng trưởng 4% trong năm ngoái.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên về kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

Hôm 22/10, Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, viện dẫn lý do Moscow "thiếu cam kết đối với tiến trình hòa bình Ukraine".

Tổng thống Putin mô tả lệnh trừng phạt là "một động thái không thân thiện" nhưng khẳng định chúng sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga.

