Ukraine nói 'sẵn sàng chiến đấu thêm 2 đến 3 năm nữa'

RT đưa tin ngày 26/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa trong cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times hôm 25/10, Thủ tướng Tusk cho biết nhà lãnh đạo Zelensky đã nói rằng ông hy vọng cuộc chiến sẽ không kéo dài 10 năm, và Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pool.

"Nếu xung đột với Nga kéo dài hơn, ông Zelensky lo lắng về thiệt hại mà cuộc chiến sẽ gây ra cho người dân và nền kinh tế của nước này", Thủ tướng Ba Lan nói thêm.

Hôm 21/10, tờ báo Tây Ban Nha El Pais đưa tin rằng "Ukraine đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng". Tờ báo này trích dẫn nguồn tin giấu tên từ Liên minh Châu Âu (EU) cho biết Kiev chỉ còn đủ tiền để duy trì hoạt động "cho đến hết quý đầu tiên của năm 2026".

Hôm 22/10, dự thảo ngân sách năm 2026 của Ukraine được Quốc hội phê duyệt có mức thâm hụt hơn 58%.

Trong những tuần gần đây, các nhà lãnh đạo EU đã tăng cường thảo luận về "khoản vay bồi thường" lên tới 140 tỷ euro (163 tỷ đô la) cho Ukraine, trong đó sử dụng tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp. Kiev sẽ chỉ phải trả lại tiền nếu Moscow bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

Khối này đã khai thác nguồn thu từ các tài sản bị phong tỏa của Nga.

Moscow mô tả hành động này là "trộm cắp" và tuyên bố sẽ trả đũa.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang từ tháng 2/2022, Mỹ và EU đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Nga - khoảng 213 tỷ đô la trong số đó đang được nắm giữ bởi trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở tại Brussels (Bỉ).

