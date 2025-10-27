Hà Nội

Thế giới

Ukraine nói 'sẵn sàng chiến đấu thêm 2 đến 3 năm nữa'

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, nhà lãnh đạo Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa trong cuộc xung đột với Nga.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 26/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa trong cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times hôm 25/10, Thủ tướng Tusk cho biết nhà lãnh đạo Zelensky đã nói rằng ông hy vọng cuộc chiến sẽ không kéo dài 10 năm, và Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa.

zelensky.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pool.

"Nếu xung đột với Nga kéo dài hơn, ông Zelensky lo lắng về thiệt hại mà cuộc chiến sẽ gây ra cho người dân và nền kinh tế của nước này", Thủ tướng Ba Lan nói thêm.

Hôm 21/10, tờ báo Tây Ban Nha El Pais đưa tin rằng "Ukraine đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng". Tờ báo này trích dẫn nguồn tin giấu tên từ Liên minh Châu Âu (EU) cho biết Kiev chỉ còn đủ tiền để duy trì hoạt động "cho đến hết quý đầu tiên của năm 2026".

Hôm 22/10, dự thảo ngân sách năm 2026 của Ukraine được Quốc hội phê duyệt có mức thâm hụt hơn 58%.

Trong những tuần gần đây, các nhà lãnh đạo EU đã tăng cường thảo luận về "khoản vay bồi thường" lên tới 140 tỷ euro (163 tỷ đô la) cho Ukraine, trong đó sử dụng tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp. Kiev sẽ chỉ phải trả lại tiền nếu Moscow bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

Khối này đã khai thác nguồn thu từ các tài sản bị phong tỏa của Nga.

Moscow mô tả hành động này là "trộm cắp" và tuyên bố sẽ trả đũa.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang từ tháng 2/2022, Mỹ và EU đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Nga - khoảng 213 tỷ đô la trong số đó đang được nắm giữ bởi trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở tại Brussels (Bỉ).

Thế giới

Nga trao trả hài cốt 1.000 quân nhân cho Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine và nhận lại 31 thi thể quân nhân Nga.

Theo RT, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, ngày 23/10 nói rằng việc trao đổi binh sĩ tử trận diễn ra theo thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước đó.

"Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ cho Ukraine và Kiev đã trao trả 31 thi thể quân nhân cho Nga", ông Medinsky, người từng là Trưởng đoàn đàm phán Nga, thông tin.

Thế giới

Mỹ trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.

Theo The Guardian, ngày 22/10, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên Điện Kremlin để đàm phán chấm dứt chiến sự với Ukraine.

Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên nhằm vào Nga kể khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 và nhằm mục đích cắt giảm nguồn thu chính từ việc bán dầu của Nga.

Thế giới

Tổng thống Trump nói lý do cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary.

Theo RT, Tổng thống Trump đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Putin tại Budapest, nói rằng ông không tin các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả mong muốn ở giai đoạn đối thoại này.

Ông chủ Nhà Trắng đưa ra thông báo này trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 22/10, nói rằng hội nghị thượng đỉnh dự kiến ở Hungary "không phù hợp".

