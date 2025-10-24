Tổng thống Putin nói về lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga

Tổng thống Putin cho biết lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ của Nga sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga.

Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/10 đã công bố lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, nhằm gây sức ép buộc Moscow phải đồng ý ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lệnh trừng phạt này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

Tổng thống Putin cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ là "nỗ lực gây áp lực lên Nga" và "không thân thiện", nói thêm rằng chúng sẽ không củng cố mối quan hệ Nga - Mỹ.

Dù vậy, theo Guardian, Tổng thống Putin thừa nhận "một số tổn thất có thể xảy ra". Có nguồn tin cho biết hai khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga dường như đang tạm dừng nhập khẩu năng lượng do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh đã lên kế hoạch tại Budapest (Hungary), Tổng thống Putin cho biết Nga luôn ủng hộ việc tiếp tục đối thoại.

"Sẽ là một sai lầm nếu tiến hành hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ mà không có sự chuẩn bị", ông chủ Điện Kremlin nói thêm.

