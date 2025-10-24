Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Putin nói về lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga

Tổng thống Putin cho biết lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ của Nga sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga.

An An (Theo Tân Hoa Xã/The Guardian)

Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/10 đã công bố lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, nhằm gây sức ép buộc Moscow phải đồng ý ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lệnh trừng phạt này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của Nga.

putin.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

Tổng thống Putin cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ là "nỗ lực gây áp lực lên Nga" và "không thân thiện", nói thêm rằng chúng sẽ không củng cố mối quan hệ Nga - Mỹ.

Dù vậy, theo Guardian, Tổng thống Putin thừa nhận "một số tổn thất có thể xảy ra". Có nguồn tin cho biết hai khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga dường như đang tạm dừng nhập khẩu năng lượng do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh đã lên kế hoạch tại Budapest (Hungary), Tổng thống Putin cho biết Nga luôn ủng hộ việc tiếp tục đối thoại.

"Sẽ là một sai lầm nếu tiến hành hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ mà không có sự chuẩn bị", ông chủ Điện Kremlin nói thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ vọng sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
#Lệnh trừng phạt Mỹ đối với Nga #Ảnh hưởng kinh tế Nga #Quan hệ Nga - Mỹ #Chính sách năng lượng Nga #Phản ứng của Tổng thống Putin #Đối thoại Nga - Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Nga - Mỹ tạm dừng đối thoại về giải quyết xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine đang "tạm dừng".

RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/10 lưu ý rằng không có tiến triển nào trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Peskov, các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về việc giải quyết vấn đề này đang "tạm dừng".

untitled-1830.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.
Xem chi tiết

Thế giới

Moscow nói động lực từ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ 'không còn nữa'

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết động lực để giải quyết xung đột Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska đã không còn nữa.

RT đưa tin ngày 8/10, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tuyên bố rằng động lực mạnh mẽ, được tạo ra từ cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 8/2025, để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine đã bị dập tắt bởi những người phản đối Nga, chủ yếu là từ châu Âu.

ngaputin.jpg
Mỹ trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025. Ảnh: X.
Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa hiện hữu và mới nổi.

Theo RT, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 22/9, Tổng thống Putin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy suy thoái hơn nữa của tình hình địa chính trị, nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra.

putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik.
Xem chi tiết

