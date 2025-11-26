Lật xe buýt ở Argentina, hơn 40 người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Argentina.

Tân Hoa Xã dẫn lời công tố viên phụ trách cuộc điều tra ban đầu German Vera Tapia cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại Buenos Aires, Argentina, vào khoảng 8h sáng ngày 25/11 (giờ địa phương).

Khi đó, chiếc xe chở hơn 50 hành khách đã bị lật trên đường, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Misiones, Argentina, hồi tháng 10/2025. Ảnh: NA.

Chiếc xe đang di chuyển từ thị trấn Moreno, Moron và Ciudadela đến Mar del Plata, một thành phố nghỉ dưỡng nằm cách thủ đô Argentina 400 km về phía nam thì gặp nạn.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc. Tài xế xe buýt đã bị bắt giữ và có thể phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát do lái xe ẩu.

Trước đó, theo Buenos Aires Times, vào tháng 10/2025, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra gần thành phố Oberá, tỉnh Misiones, Argentina, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

"Chiếc xe buýt chạy đường dài đã va chạm trực diện với một ô tô. Sau cú va chạm, chiếc xe buýt hai tầng mất lái, đâm xuyên qua rào chắn kim loại của cầu và rơi xuống lòng suối cách đó vài mét", các quan chức địa phương xác nhận. Người lái ô tô là một trong những nạn nhân thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ