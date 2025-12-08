Benin tuyên bố phá vỡ âm mưu đảo chính

Bộ trưởng Nội vụ Benin Alassane Seidou cho biết âm mưu đảo chính tại nước này đã bị phá vỡ.

Theo AP, trong một video đăng trên Facebook, Bộ trưởng Nội vụ Benin Alassane Seidou tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã phá vỡ một âm mưu đảo chính hôm 7/12.

"Vào sáng sớm 7/12/2025, một nhóm nhỏ binh sĩ đã phát động một cuộc binh biến nhằm mục đích gây bất ổn cho Nhà nước. Trước tình hình này, lực lượng vũ trang Benin và giới lãnh đạo vẫn trung thành với đất nước", Bộ trưởng Seidou nói.

Xe quân sự di chuyển trên một con phố trong bối cảnh xảy ra cuộc đảo chính bất thành ở Cotonou, Benin, ngày 7/12/2025. Ảnh: AP.

Được biết, trước đó, nhóm binh sĩ, tự xưng là Ủy ban Quân sự Tái thiết, đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Benin và tuyên bố giải tán Chính phủ, bãi nhiệm Tổng thống và tất cả cơ quan nhà nước. Trung tá Pascal Tigri được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự.

Không có tin tức chính thức nào về Tổng thống Patrice Talon kể từ khi tiếng súng vang lên xung quanh dinh thự Tổng thống. Tuy nhiên, tín hiệu của đài truyền hình nhà nước và đài phát thanh công cộng, vốn bị cắt, hiện đã được khôi phục.

Trong một tuyên bố, khối Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã lên án âm mưu đảo chính tại Benin.

"ECOWAS lên án mạnh mẽ động thái vi hiến này, hành động này thể hiện sự lật đổ ý chí của người dân Benin. ECOWAS sẽ hỗ trợ Chính phủ và người dân bằng mọi hình thức cần thiết để bảo vệ Hiến pháp và toàn vẹn lãnh thổ của Benin”, khối này cho biết trong một tuyên bố.

