Xe cứu thương vượt đèn đỏ gây tai nạn, hai người tử vong

Một chiếc xe cứu thương chạy quá tốc độ đã vượt đèn đỏ và gây tai nạn ở Ấn Độ, khiến hai người tử vong.

Theo India Today, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại gần khu dân cư Wilson Garden ở Bengaluru, Ấn Độ, vào cuối ngày 1/11. Khi đó, một chiếc xe cứu thương từ Richmond Circle chạy với tốc độ cao đã vượt đèn đỏ và đâm vào nhiều phương tiện hai bánh trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến một cặp đôi tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương.

Chiếc xe cứu thương vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 4 người thương vong ở Ấn Độ. Ảnh: IT.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Ismail (40 tuổi) và Sameen Banu, đang đi xe máy thì bị xe cứu thương tông trúng. Các nhân chứng cho hay, chiếc xe kéo lê xe máy của họ vài mét trước khi đâm vào một trạm cảnh sát giao thông.

Cảnh sát xác nhận không có bệnh nhân nào được vận chuyển trên xe cứu thương vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau vụ tai nạn, người dân địa phương vô cùng phẫn nộ, họ kéo tới hiện trường, cáo buộc tài xế lái xe ẩu và sử dụng còi báo động sai mục đích. Người dân cũng cho biết đây là vụ tai nạn thứ hai tương tự xảy ra tại khu vực này trong những tháng gần đây.

Cảnh sát giao thông Wilson Garden đã bắt giữ tài xế, được xác định là Ashok, và mở cuộc điều tra vụ việc.

