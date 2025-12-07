Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Xe cứu thương vượt đèn đỏ gây tai nạn, hai người tử vong

Một chiếc xe cứu thương chạy quá tốc độ đã vượt đèn đỏ và gây tai nạn ở Ấn Độ, khiến hai người tử vong.

An An (Theo India Today)

Theo India Today, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại gần khu dân cư Wilson Garden ở Bengaluru, Ấn Độ, vào cuối ngày 1/11. Khi đó, một chiếc xe cứu thương từ Richmond Circle chạy với tốc độ cao đã vượt đèn đỏ và đâm vào nhiều phương tiện hai bánh trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến một cặp đôi tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương.

untitled.png
Chiếc xe cứu thương vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 4 người thương vong ở Ấn Độ. Ảnh: IT.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Ismail (40 tuổi) và Sameen Banu, đang đi xe máy thì bị xe cứu thương tông trúng. Các nhân chứng cho hay, chiếc xe kéo lê xe máy của họ vài mét trước khi đâm vào một trạm cảnh sát giao thông.

Cảnh sát xác nhận không có bệnh nhân nào được vận chuyển trên xe cứu thương vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau vụ tai nạn, người dân địa phương vô cùng phẫn nộ, họ kéo tới hiện trường, cáo buộc tài xế lái xe ẩu và sử dụng còi báo động sai mục đích. Người dân cũng cho biết đây là vụ tai nạn thứ hai tương tự xảy ra tại khu vực này trong những tháng gần đây.

Cảnh sát giao thông Wilson Garden đã bắt giữ tài xế, được xác định là Ashok, và mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ hồi năm 2022

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn xe cứu thương #Vi phạm quy định giao thông #Tử vong do tai nạn #tai nạn giao thông ở ấn độ #xe cứu thương gây tai nạn ở ấn độ

Bài liên quan

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Trung Quốc, 11 người thương vong

6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, Trung Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố vào tối 30/10, 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

"Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4h37 sáng ngày 30/10 khi một chiếc xe tải nhỏ chở quá tải đâm vào một xe đầu kéo đang đỗ, khiến 11 người thương vong", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Bangkok, 14 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến một phụ nữ tử vong và 13 người khác bị thương.

Theo The Thaiger, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 17h40 chiều 24/10 trên đường Pracha Uthit ở quận Rat Burana, Bangkok.

Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Rat Burana và lực lượng ứng cứu khẩn cấp từ Quỹ Poh Teck Tung đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nhật, 9 trẻ mẫu giáo bị thương

Chiếc ô tô chở trẻ mẫu giáo đâm vào một khu dân cư ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, khiến tài xế tử vong và 9 em nhỏ bị thương.

Theo Kyodo, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h50 sáng ngày 29/9 tại Kamagaya, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Khi đó, chiếc xe do tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển đã đâm vào một khu dân cư cách ga Magomezawa trên tuyến Noda của Đường sắt Tobu khoảng 1,2 km về phía đông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới