Canada xóa Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố

The Canadian Press đưa tin, Chính phủ Canada ngày 5/12 đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, và Canada cũng loại nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) khỏi danh sách các tổ chức khủng bố theo Bộ luật Hình sự.

Trong thông cáo báo chí đưa ra vào cuối chiều 5/12, Canada cho biết những quyết định này không được đưa ra một cách dễ dàng. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Canada, biện pháp phù hợp với các đồng minh muốn khuyến khích chính phủ chuyển tiếp của Syria xây dựng một chính phủ ổn định và toàn diện.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: Tass.

"Những quyết định này không được đưa ra một cách dễ dàng; sự an toàn và an ninh của người dân Canada sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Canada", tuyên bố cho biết.

Được biết, Canada đang duy trì lệnh trừng phạt đối với 56 tổ chức và 225 cá nhân Syria, trong đó có các cựu quan chức của chính quyền cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad và thành viên trong gia đình ông.

Trước đó, Mỹ và Anh đã loại Syria và HTS khỏi danh sách khủng bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với quốc gia này.

Mùa đông năm 2024, Canada đã tạm thời đình chỉ một số lệnh trừng phạt đối với Syria sau những yêu cầu rộng rãi về việc gỡ bỏ phong tỏa các dịch vụ tài chính đối với một quốc gia đang phải tái thiết sau nội chiến.

