Tổng thống Benin Patrice Talon lên án cuộc đảo chính bất thành

Tổng thống Benin Patrice Talon đã lên án một cuộc đảo chính bất thành, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ việc.

AP đưa tin, Tổng thống Talon ngày 7/12 đã lên án cuộc đảo chính ở Benin trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi những tiếng súng vang lên tại một số khu vực ở Cotonou.

Tổng thống Benin Patrice Talon. Ảnh: AP.

"Tôi cũng muốn gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ việc vô nghĩa này, cũng như những người vẫn đang bị nhóm nổi loạn bỏ trốn giam giữ. Tôi đảm bảo với họ rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải cứu họ an toàn", Tổng thống Talon phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Tổng thống Talon không công bố số liệu về thương vong hoặc con tin trong cuộc đảo chính bất thành hôm 7/12.

Được biết, một nhóm nhỏ binh sĩ tự xưng là Ủy ban Quân sự Tái thiết đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Benin và tuyên bố giải tán Chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Alassane Seidou sau đó tuyên bố trong một video đăng trên Facebook rằng âm mưu đảo chính đã bị lực lượng vũ trang Benin "phá vỡ". Tuy nhiên, khi đó, Tổng thống Talon không đưa ra bình luận.

"Phải mất vài giờ lực lượng trung thành với Chính phủ Benin, với sự hỗ trợ của Nigeria, mới giành lại quyền kiểm soát và đánh bật những kẻ âm mưu đảo chính khỏi Đài truyền hình quốc gia", phát ngôn viên của Chính phủ Nigeria, Bayo Onanuga, thông tin, cho biết thêm rằng Chính phủ Benin đã đưa ra hai đề nghị riêng biệt về việc hỗ trợ không quân và bộ binh.

Truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận với Tổng thống Benin, cho biết 13 binh sĩ tham gia đảo chính tại Benin đã bị bắt giữ vào sáng 7/12.

