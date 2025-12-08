Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống Benin Patrice Talon lên án cuộc đảo chính bất thành

Tổng thống Benin Patrice Talon đã lên án một cuộc đảo chính bất thành, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ việc.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Talon ngày 7/12 đã lên án cuộc đảo chính ở Benin trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi những tiếng súng vang lên tại một số khu vực ở Cotonou.

tong-thong-benin.jpg
Tổng thống Benin Patrice Talon. Ảnh: AP.

"Tôi cũng muốn gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ việc vô nghĩa này, cũng như những người vẫn đang bị nhóm nổi loạn bỏ trốn giam giữ. Tôi đảm bảo với họ rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải cứu họ an toàn", Tổng thống Talon phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Tổng thống Talon không công bố số liệu về thương vong hoặc con tin trong cuộc đảo chính bất thành hôm 7/12.

Được biết, một nhóm nhỏ binh sĩ tự xưng là Ủy ban Quân sự Tái thiết đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Benin và tuyên bố giải tán Chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Alassane Seidou sau đó tuyên bố trong một video đăng trên Facebook rằng âm mưu đảo chính đã bị lực lượng vũ trang Benin "phá vỡ". Tuy nhiên, khi đó, Tổng thống Talon không đưa ra bình luận.

"Phải mất vài giờ lực lượng trung thành với Chính phủ Benin, với sự hỗ trợ của Nigeria, mới giành lại quyền kiểm soát và đánh bật những kẻ âm mưu đảo chính khỏi Đài truyền hình quốc gia", phát ngôn viên của Chính phủ Nigeria, Bayo Onanuga, thông tin, cho biết thêm rằng Chính phủ Benin đã đưa ra hai đề nghị riêng biệt về việc hỗ trợ không quân và bộ binh.

Truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận với Tổng thống Benin, cho biết 13 binh sĩ tham gia đảo chính tại Benin đã bị bắt giữ vào sáng 7/12.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc đảo chính tại Guinea-Bissau tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Phản ứng chính trị sau đảo chính #Tình hình an ninh tại Benin #Phản ứng của chính phủ Benin #đảo chính ở Benin #Benin

Bài liên quan

Thế giới

Benin tuyên bố phá vỡ âm mưu đảo chính

Bộ trưởng Nội vụ Benin Alassane Seidou cho biết âm mưu đảo chính tại nước này đã bị phá vỡ.

Theo AP, trong một video đăng trên Facebook, Bộ trưởng Nội vụ Benin Alassane Seidou tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã phá vỡ một âm mưu đảo chính hôm 7/12.

"Vào sáng sớm 7/12/2025, một nhóm nhỏ binh sĩ đã phát động một cuộc binh biến nhằm mục đích gây bất ổn cho Nhà nước. Trước tình hình này, lực lượng vũ trang Benin và giới lãnh đạo vẫn trung thành với đất nước", Bộ trưởng Seidou nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Cựu ứng viên Tổng thống Romania bị cáo buộc âm mưu đảo chính

Công tố viên cho rằng cựu ứng viên Tổng thống Romania Calin Georgescu đã cố gắng kích động bạo lực sau khi chiến thắng bầu cử của ông bị hủy bỏ.

Theo RT ngày 18/9, cựu ứng viên Tổng thống Romania Calin Georgescu bị cáo buộc âm mưu đảo chính sau khi chiến thắng của ông trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử năm ngoái bị hủy bỏ.

Cựu ứng cử viên Calin Georgescu giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Romania vào tháng 11/2024. Ông đã vận động tranh cử về chủ quyền quốc gia, chỉ trích việc gia nhập NATO và EU, đồng thời phản đối việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Xem chi tiết

Thế giới

FSB phá âm mưu ám sát Thư ký Hội đồng An ninh Nga Shoigu

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo họ đã ngăn chặn âm mưu ám sát một quan chức cấp cao của Nga.

Theo prm.ua ngày 17/11, FSB cho biết họ đã ngăn chặn âm mưu ám sát một quan chức cấp cao của Nga. Theo tờ Moskovsky Komsomolets, mục tiêu của vụ ám sát là Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu.

nga.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới