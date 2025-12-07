Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang trên đảo ở Italy

Thế giới

Bên trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang trên đảo ở Italy

Bệnh viện bỏ hoang trên đảo Poveglia ở Italy từng là nơi điều trị cho những người mắc bệnh tâm thần.

An An (Theo ATI)
All That Is Interesting đưa tin, các bệnh nhân dịch hạch từng được đưa tới đảo Poveglia, Italy. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 20, bệnh viện Poveglia trên đảo được sử dụng làm nơi điều trị cho các bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Flickr.
All That Is Interesting đưa tin, các bệnh nhân dịch hạch từng được đưa tới đảo Poveglia, Italy. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 20, bệnh viện Poveglia trên đảo được sử dụng làm nơi điều trị cho các bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Flickr.
Sau đó, có những tin đồn xuất hiện về việc một bác sĩ tại bệnh viện tâm thần trên đảo này đã thực hiện những thí nghiệm kinh hoàng trên bệnh nhân của mình. Dù vậy, tin đồn này chưa được xác minh. Ảnh: Flickr.
Sau đó, có những tin đồn xuất hiện về việc một bác sĩ tại bệnh viện tâm thần trên đảo này đã thực hiện những thí nghiệm kinh hoàng trên bệnh nhân của mình. Dù vậy, tin đồn này chưa được xác minh. Ảnh: Flickr.
Bệnh viện Poveglia đã bị đóng cửa vào năm 1968. Ảnh chụp tại bệnh viện bỏ hoang Poveglia. Ảnh: Flickr.
Bệnh viện Poveglia đã bị đóng cửa vào năm 1968. Ảnh chụp tại bệnh viện bỏ hoang Poveglia. Ảnh: Flickr.
Hòn đảo này từ lâu đã cấm du khách nhưng những người thám hiểm tò mò vẫn tìm cách đến đây. Ảnh: Flickr.
Hòn đảo này từ lâu đã cấm du khách nhưng những người thám hiểm tò mò vẫn tìm cách đến đây. Ảnh: Flickr.
Cảnh đổ nát trong bệnh viện bỏ hoang Poveglia. Ảnh: Flickr.
Cảnh đổ nát trong bệnh viện bỏ hoang Poveglia. Ảnh: Flickr.
Cánh cửa bị hỏng trong bệnh viện. Ảnh: Flickr.
Cánh cửa bị hỏng trong bệnh viện. Ảnh: Flickr.
Bệnh viện và hòn đảo hiện đã bị bỏ hoang này nằm ở South Lagoon gần Venice. Ảnh: Flickr.
Bệnh viện và hòn đảo hiện đã bị bỏ hoang này nằm ở South Lagoon gần Venice. Ảnh: Flickr.
Dòng sông dẫn tới bệnh viện Poveglia. Ảnh: Flickr.
Dòng sông dẫn tới bệnh viện Poveglia. Ảnh: Flickr.
Thiên nhiên xâm chiếm một góc tại bệnh viện. Ảnh: Wikimedia Commons.
Thiên nhiên xâm chiếm một góc tại bệnh viện. Ảnh: Wikimedia Commons.
Cầu thang bên trong bệnh viện bỏ hoang Poveglia. Ảnh: Flickr.
Cầu thang bên trong bệnh viện bỏ hoang Poveglia. Ảnh: Flickr.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống trong siêu nhà tù "không thể trốn thoát" gây ám ảnh
An An (Theo ATI)
#Bệnh viện tâm thần bỏ hoang #Đảo Poveglia Italy #bệnh viện Poveglia bỏ hoang #bệnh viện bỏ hoang trên đảo ở Italy #Italy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT