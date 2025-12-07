Lực lượng Hamas nêu điều kiện giải giáp

Lực lượng Hamas tuyên bố sẵn sàng giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine sau khi Israel chấm dứt sự chiếm đóng quân sự tại Dải Gaza.

TRT đưa tin, lực lượng Hamas ngày 6/12 cho biết họ sẵn sàng giao nộp vũ khí ở Dải Gaza cho Chính quyền Palestine với điều kiện là sự chiếm đóng của Quân đội Israel tại dải đất này phải chấm dứt.

"Vũ khí của Hamas gắn liền với sự tồn tại tình trạng chiếm đóng và hành vi gây hấn của Israel. Vì vậy, khi nào Israel chấm dứt sự chiếm đóng tại Gaza, Hamas sẽ tự nguyện giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine. Vấn đề vũ khí vẫn đang được thảo luận với các bên liên quan và bên trung gian, và thỏa thuận vẫn đang trong giai đoạn đầu", người đứng đầu Hamas tại Gaza, Khalil al-Hayya, cho biết.

Người đứng đầu Hamas tại Gaza, ông Khalil al-Hayya. Ảnh chụp màn hình/Times Of Israel.

Ông al-Hayya nói thêm: "Chúng tôi chấp nhận việc triển khai lực lượng Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ giám sát biên giới và đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Gaza".

Tân Hoa Xã đưa tin, liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza trong thời gian ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, ông al-Hayya cáo buộc Israel "cản trở việc đưa một số hàng viện trợ vào Gaza như thể chúng tôi vẫn đang trong cuộc chiến".

"Chúng tôi kêu gọi các bên trung gian can thiệp", ông nói.

Hamas trước đây từ chối giải giáp, coi đó là một "ranh giới đỏ", trong khi Israel nhấn mạnh việc giải giáp Hamas và các phe phái Palestine khác ở Gaza là điều kiện quan trọng trong giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tấn công Gaza sau lệnh ngừng bắn