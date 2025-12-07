Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Lực lượng Hamas nêu điều kiện giải giáp

Lực lượng Hamas tuyên bố sẵn sàng giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine sau khi Israel chấm dứt sự chiếm đóng quân sự tại Dải Gaza.

An An (Theo TRT, THX)

TRT đưa tin, lực lượng Hamas ngày 6/12 cho biết họ sẵn sàng giao nộp vũ khí ở Dải Gaza cho Chính quyền Palestine với điều kiện là sự chiếm đóng của Quân đội Israel tại dải đất này phải chấm dứt.

"Vũ khí của Hamas gắn liền với sự tồn tại tình trạng chiếm đóng và hành vi gây hấn của Israel. Vì vậy, khi nào Israel chấm dứt sự chiếm đóng tại Gaza, Hamas sẽ tự nguyện giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine. Vấn đề vũ khí vẫn đang được thảo luận với các bên liên quan và bên trung gian, và thỏa thuận vẫn đang trong giai đoạn đầu", người đứng đầu Hamas tại Gaza, Khalil al-Hayya, cho biết.

untitled.png
Người đứng đầu Hamas tại Gaza, ông Khalil al-Hayya. Ảnh chụp màn hình/Times Of Israel.

Ông al-Hayya nói thêm: "Chúng tôi chấp nhận việc triển khai lực lượng Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ giám sát biên giới và đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Gaza".

Tân Hoa Xã đưa tin, liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza trong thời gian ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, ông al-Hayya cáo buộc Israel "cản trở việc đưa một số hàng viện trợ vào Gaza như thể chúng tôi vẫn đang trong cuộc chiến".

"Chúng tôi kêu gọi các bên trung gian can thiệp", ông nói.

Hamas trước đây từ chối giải giáp, coi đó là một "ranh giới đỏ", trong khi Israel nhấn mạnh việc giải giáp Hamas và các phe phái Palestine khác ở Gaza là điều kiện quan trọng trong giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tấn công Gaza sau lệnh ngừng bắn

Nguồn video: THĐT
#Giải giáp vũ khí Hamas #Chiếm đóng Gaza #Tình hình nhân đạo Gaza #Quan hệ Israel-Palestine #Xung đột Israel Hamas

Bài liên quan

Thế giới

Israel lại tấn công Gaza, một phóng viên thiệt mạng

Cuộc tấn công mới đây của Israel ở Dải Gaza đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một phóng viên ảnh.

TRT đưa tin, Quân đội Israel đã mở cuộc tấn công trên khắp Dải Gaza hôm 2/12, khiến 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một phóng viên và một trẻ em. Ngoài ra, hàng chục người khác bị thương trong vụ vi phạm mới nhất của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn.

"Hai thi thể, bao gồm cả thi thể một trẻ em, đã được chuyển đến Bệnh viện Al-Ahli Baptist ở Thành phố Gaza sau khi Israel nã pháo vào khu phố Al-Tuffah, khiến 15 người khác bị thương", nguồn tin y tế cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Số người thiệt mạng tại Gaza vượt 70.000

Theo cơ quan y tế tại Gaza, số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã tăng lên 70.100 người.

Theo NHK, cơ quan y tế tại Gaza ngày 29/11 cho biết, số nạn nhân thiệt mạng kể từ khi cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas bắt đầu tại Dải Gaza vào tháng 10/2023 đến nay đã tăng lên 70.100 người.

"354 người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10/2025 đến nay", các nhà chức trách cho biết thêm. Trong đó, truyền thông Palestine đưa tin 2 đứa trẻ trong một gia đình đã thiệt mạng hôm 29/11 trong một cuộc tấn công của Israel gần Khan Younis ở phía nam Gaza.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel lại tấn công Dải Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Theo các nguồn tin y tế, ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong đợt tấn công gần đây của Israel nhằm vào Gaza.

Theo Al Jazeera ngày 19/11, ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Israel vào Dải Gaza. Ngoài ra, ít nhất 77 người Palestine bị thương trong các cuộc pháo kích của Israel, theo số liệu sơ bộ. Đây là một trong những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh này có hiệu lực vào tháng trước.

Phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera đưa tin từ Thành phố Gaza cho biết, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào 3 địa điểm cụ thể, bao gồm khu vực al-Mawasi ở phía nam Gaza, gần Khan Younis.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới