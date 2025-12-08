Hà Nội

Thế giới

Hiện trường tai nạn trên cao tốc Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 7 hành khách thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc ở Thổ Nhĩ Kỳ.

An An (Theo The Sun)

The Sun đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt liên tỉnh đâm vào xe container, vốn đã dừng lại sau khi một lốp xe phát nổ trên đường cao tốc ở khu vực cách Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 90 km về phía tây.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy phần phía trước bên phải của xe buýt bị hư hại hoàn toàn. Cảnh sát, xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp.

tai.png
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người thương vong. Ảnh: X.

Cú va chạm kinh hoàng đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Dẫn thông tin từ Văn phòng Thống đốc, hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết tất cả nạn nhân thiệt mạng và bị thương đều trên xe buýt.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Tài xế xe tải, người sống sót sau vụ việc, đã bị tạm giữ. Cảnh sát đã tạm thời đóng cửa con đường.

Theo báo cáo sơ bộ, chiếc xe buýt chở khách đã lao sang làn đường ngược chiều khi trời mưa.

Trong khi đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe buýt xảy ra tại Ấn Độ tuần qua. Chiếc xe buýt chở khoảng 28 hành khách bị mất lái và lao xuống hẻm núi gần tuyến đường Kunjapuri–Hindolakhal ở khu vực Narendranagar, một tuyến đường nổi tiếng ở miền bắc Ấn Độ.

Vài tháng trước, ít nhất 25 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt bốc cháy sau vụ va chạm kinh hoàng với một chiếc xe máy ở Ấn Độ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ

Nguồn video: VNA
