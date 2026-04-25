Mỹ bắt thêm tàu chở dầu liên quan Iran, căng thẳng leo thang

Quân đội Mỹ vừa bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Iran, khiến căng thẳng leo thang. 

An An (Theo AP)

Quân đội Mỹ ngày 23/4 đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Iran, làm gia tăng căng thẳng với Tehran chỉ một ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kiểm soát hai tàu tại eo biển Hormuz chiến lược.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng Mỹ có mặt trên boong tàu chở dầu Majestic X, bị bắt giữ tại Ấn Độ Dương.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật hàng hải toàn cầu nhằm phá vỡ các mạng lưới buôn lậu và ngăn chặn những tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu”, tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ.

aptauchohangohormuz.jpg
Tàu chở hàng "Baghdad" mang cờ Jordan di chuyển trên Vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz ngày 22/4/2026. Ảnh: AP.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy Majestic X đang ở Ấn Độ Dương, giữa Sri Lanka và Indonesia, gần vị trí của tàu chở dầu Tifani từng bị lực lượng Mỹ thu giữ trước đó.

Phía Iran chưa có phản hồi ngay lập tức về thông tin bắt giữ tàu.

Majestic X là tàu chở dầu treo cờ Guyana. Trước đây, tàu này có tên là Phoenix và từng bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2024 do buôn lậu dầu thô Iran, vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Vụ bắt giữ tàu diễn ra chỉ một ngày sau khi Iran tấn công 3 tàu hàng tại eo biển Hormuz, bắt giữ hai trong số đó, động thái làm leo thang các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy trọng yếu này, nơi thông thường 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua.

Vào ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn nhưng vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, bắt đầu từ ngày 28/2, gần như đã làm tê liệt toàn bộ hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Xung đột đã khiến giá xăng dầu tăng vọt trên toàn cầu, đồng thời đẩy giá thực phẩm và nhiều mặt hàng khác lên cao. Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã vượt mốc 100 USD/thùng, tăng 35% so với thời điểm trước khi chiến sự bùng nổ vào ngày 28/2.

Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Dan Jørgensen, hôm 22/4 cảnh báo về những tác động lâu dài đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp, so sánh tình hình hiện tại với các cuộc khủng hoảng năng lượng lớn trong nửa thế kỷ qua. Ông cho biết sự gián đoạn này đang khiến châu Âu thiệt hại khoảng 500 triệu euro (600 triệu USD) mỗi ngày.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
Quân sự - Thế giới

Khi nào eo biển Hormuz được mở lại?

Tình hình hỗn loạn trở nên nghiêm trọng hơn tại khu vực eo biển Hormuz khi Iran tấn công 3 tàu gần tuyến đường thủy quan trọng này.

Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố lực lượng nước này đã nổ súng vào 3 tàu đang rời cảng hôm 22/4 và bắt giữ 2 tàu, mô tả đây là hành động trả đũa việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran và việc Washington bắt giữ 1 tàu liên quan đến Iran không dừng lại khi bị yêu cầu, theo AP.

Vụ tấn công vào tàu thuyền tiếp diễn sau thời gian tạm lắng

Quân sự - Thế giới

Mỹ nói có thể mất 6 tháng để rà phá thủy lôi ở Hormuz

Nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc thông báo rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết thủy lôi được rải ở eo biển Hormuz.

AP dẫn một nguồn tin thân cận giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã thông báo với các nhà lập pháp trong tuần này rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết các quả thủy lôi được rải trong eo biển Hormuz.

Các quan chức từ Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp thông tin này trong một cuộc họp kín tại Ủy ban Quân sự Hạ viện hôm 21/4.

Quân sự - Thế giới

Iran nổ súng vào tàu container ở eo biển Hormuz

Iran nổ súng vào một tàu container ở eo biển Hormuz, gây hư hại cho tàu và làm phức tạp thêm nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến Pakistan để đàm phán chấm dứt chiến sự.

AP đưa tin, Iran đã nổ súng vào một tàu chở container tại eo biển Hormuz hôm 22/4, cho thấy nguy cơ đối với các tàu thương mại trên tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu này trong bối cảnh kế hoạch cho cuộc đàm phán tiếp theo giữa Tehran và Washington tại Islamabad (Pakistan) gặp trục trặc.

Mối đe dọa vẫn hiện hữu trên biển

