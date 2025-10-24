Hà Nội

Gói thầu chỉnh trang Đường tỉnh 819 hơn 12 tỷ về tay Công ty Bình Trang?

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 20/10, gói thầu hơn 12 tỷ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An chỉ mình Công ty Bình Trang dự thầu.

An Nhiên

Công ty Bình Trang "độc diễn" gói thầu hơn 12 tỷ

Với tổng mức đầu tư hơn 219 tỷ đồng, dự án Đường tỉnh 819 do UBND tỉnh Long An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 và 2890/QĐ-UBND ngày 20/8/2025. Nguồn vốn sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ (188,392 tỷ đồng), phần còn lại vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Gói thầu thi công chỉnh trang Đường tỉnh 819 đoạn từ cầu Cái Bát đến cầu Kênh T7 và đoạn vuốt nối vào nhà bia khu di tích Nguyễn Văn Trỗi có giá hơn 12,59 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An trực tiếp mời thầu.

34.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 20/10. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 20/10, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang dự thầu với giá 11,74 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,76%).

Liên tiếp trúng thầu tại Tân Hưng

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang có địa chỉ tại xã Tân Hưng, Tây Ninh; đã tham gia 62 gói thầu trúng 52 gói, 2 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 761 tỷ đồng. Công ty thường trúng thầu tại huyện Tân Hưng, Long An (cũ).

Trước đó, chỉ trong ngày 24/6/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang đã trúng liền 2 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng (Ban QLDA huyện Tân Hưng). Cả 2 gói thầu trên, Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp đều bị loại.

Gói thầu thuộc dự án Cầu bắt qua kênh Đìa Việt xã Hưng Thạnh cặp kênh Trung ương với tổng mức đầu tư 2,683 tỷ đồng; ngày 24/6/2025, ông Lê Minh Tầm – Phó Giám đốc Ban QLDA huyện Tân Hưng đã ký Quyết định KQ2500273224_2506240821 Công ty Minh Trang trúng thầu với giá 2,189 tỷ đồng thực hiện trong 160 ngày.

Tại dự án Cầu bắt qua kênh Đìa Gáo xã Hưng Thạnh cặp kênh Trung ương với tổng mức đầu tư 2,317 tỷ đồng; UBND huyện Tân Hưng phê duyệt tại Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 20/05/2025.

Gói thầu xây lắp: Cầu bắt qua kênh Đìa Gáo xã Hưng Thạnh cặp kênh Trung ương có giá 1,98 tỷ đồng; ngày 24/06/2025, ông Lê Minh Tầm – Phó Giám đốc Ban QLDA huyện Tân Hưng đã ký Quyết định KQ2500273964_2506240814 Công ty Bình Trang trúng thầu với giá 1,85 tỷ đồng thực hiện trong 160 ngày.

Trước đó ngày 1/7/2025, Ban QLDA huyện Tân Hưng đã phê duyệt Quyết định 191/QĐ-DA Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng gói thầu thuộc dự án Đập kênh Lộ Ngang (kênh 7 Thước), Cống hở kênh Lộ Ngang (kênh 6 Bô) với giá 5,951 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày (duy nhất tham gia và trúng).

Cũng trong ngày 1/7/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Tân Hưng đã phê duyệt Quyết định 58/QĐ-KTHT Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu với giá hơn 1,036 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày. Công ty TNHH Xây dựng Huỳnh Kha bị loại.

23.jpg
Một phần Quyết định 58/QĐ-KTHT ngày 24/12/2024 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Tân Hưng. Nguồn: MSC
24.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đề ngày 24/12/2024, tuy nhiên trên văn bản thể hiện ngày ký văn bản là 1/7/2025 (ký lúc 18:12:42) do ông Nguyễn Cao Đẳng - Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Tân Hưng (cũ) ký số. Nguồn: MSC

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn huyện quý IV năm 2024 với tổng mức đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng...

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang đang dự gói thầu thuộc dự án Các cầu trên tuyến đường liên xã Thủy Tây - Thạnh An do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An làm chủ đầu tư. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 19/10, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang dự thầu với giá 36,9 tỷ đồng.

