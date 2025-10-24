Công ty Thủy Phát Đạt được chỉ định gói thầu 1,2 tỷ tại Cấp nước Phú Hòa Tân?

Công ty CP Kỹ thuật Thủy Phát Đạt vừa được Cty CP Cấp nước Phú Hòa Tân chỉ định gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng" thuộc dự án Đầu tư thay mới tuyến ống cấp nước đường Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thủy Phát Đạt, vừa được Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chỉ định thầu rút gọn gói thầu 1,2 tỷ đồng. Việc chỉ định thầu này phù hợp với hạn mức mới của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, tuy nhiên, dữ liệu cho thấy nhà thầu này có tỷ lệ trúng thầu đáng chú ý tại một số chủ đầu tư ngành nước.

Ngày 08/10/2025, ông Hoàng Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (PHUWACO), đã ký Quyết định số 353/QĐ-PHT-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng" thuộc dự án Đầu tư thay mới tuyến ống cấp nước đường Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài (Mã gói thầu IB2500443418-00).

Quyết định số 353/QĐ-PHT-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thủy Phát Đạt (Thủy Phát Đạt) với giá trúng thầu là 1.211.101.776 đồng. Gói thầu này được phê duyệt trong KHLCNT tại Quyết định số 341/QĐ-PHT-TTĐ ngày 29/09/2025 với giá 1.338.586.173 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu đã giảm 127.484.397 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 9,52%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm tương đối tốt trong bối cảnh nhiều gói thầu hiện nay có tỷ lệ tiết kiệm bằng không.

Chỉ định thầu theo hạn mức mới

Một điểm đáng chú ý, gói thầu xây lắp trị giá hơn 1,3 tỷ đồng này được PHUWACO tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức "Chỉ định thầu rút gọn".

Đối chiếu với các quy định pháp luật mới về đấu thầu, Nghị định 214/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 04/08/2025, quy định chi tiết Luật Đấu thầu), đã có sự thay đổi đáng kể về hạn mức chỉ định thầu.

Cụ thể, tại Điều 78, khoản 4, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định: "Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu không quá 800 triệu đồng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng.".

Gói thầu của PHUWACO là gói thầu xây lắp (cung cấp vật tư và thi công) có giá 1.338.586.173 đồng, thấp hơn hạn mức 02 tỷ đồng. Do đó, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu là phù hợp với quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Tiếp đó, theo khoản 2 Điều 80 của Nghị định này, các gói thầu thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 78 sẽ được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn. Quy trình này (quy định tại khoản 3 Điều 80) cho phép chủ đầu tư chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu dự kiến, sau đó hoàn thiện hợp đồng, phê duyệt kết quả và công khai. Quyết định 353/QĐ-PHT-QLDA đã thực hiện các bước này.

Năng lực nhà thầu trúng thầu ra sao?

Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thủy Phát Đạt, có mã số doanh nghiệp 0314723440. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Thành Nhân làm Giám đốc, đăng ký địa chỉ trụ sở tại Phường Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Theo thông tin đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thủy Phát Đạt là một doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Dữ liệu về hoạt động đấu thầu (tính đến ngày 18/10/2025) cho thấy, Thủy Phát Đạt đã tham gia 17 gói thầu, trong đó trúng 7 gói và trượt 10 gói.

Riêng trong năm 2025, bức tranh đấu thầu của doanh nghiệp này có phần khởi sắc hơn. Thủy Phát Đạt đã tham gia 9 gói thầu và được công bố trúng 5 gói (tỷ lệ trúng 55,6%), bao gồm:

Gói thầu 1,21 tỷ đồng tại Cty CP Cấp nước Phú Hòa Tân (Chỉ định thầu). Gói thầu "Xây lắp" 3,92 tỷ đồng tại Cty TNHH MTV Dương Hoàng Nam (Liên danh chính). Gói thầu 1,43 tỷ đồng tại Cty CP Cấp nước Tân Hòa (Độc lập). Gói thầu 1,51 tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD Thị xã Phú Mỹ (Độc lập). Gói thầu 1,05 tỷ đồng tại Cty CP Cấp nước Tân Hòa (Độc lập).

Tỷ lệ trúng thầu 100% tại Cấp nước Tân Hòa

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Thủy Phát Đạt cho thấy sự "quen mặt" đáng chú ý tại một số chủ đầu tư.

Tại Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, đây là gói thầu đầu tiên Thủy Phát Đạt được ghi nhận tham gia và đã trúng thầu.

Tuy nhiên, tại Công ty CP Cấp nước Tân Hòa, Thủy Phát Đạt dường như có "duyên" hơn hẳn. Dữ liệu công khai cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 3 gói thầu do Công ty CP Cấp nước Tân Hòa mời thầu và trúng cả 3 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%. Ngoài 2 gói trúng năm 2025 đã nêu, gói còn lại được phê duyệt ngày 19/06/2024 với giá trúng 1.616.464.269 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình (so với giá dự toán) của Thủy Phát Đạt tại chủ đầu tư này ở mức 6,14%.

Ngược lại, tại Công ty CP Cấp nước Bến Thành, Thủy Phát Đạt lại kém may mắn hơn khi tham gia 3 gói thầu (trong năm 2024) nhưng đều trượt cả 3.

Việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ lại liên tiếp trúng nhiều gói thầu, đặc biệt là đạt tỷ lệ trúng tuyệt đối tại một số chủ đầu tư nhất định, đang đặt ra các câu hỏi về năng lực thực sự của nhà thầu cũng như tính cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Việc áp dụng các quy định tại Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP về việc nâng hạn mức chỉ định thầu được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ cho các dự án. Tuy nhiên, như trường hợp gói thầu tại PHUWACO, việc áp dụng chỉ định thầu, dù đúng luật, vẫn cần sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và dư luận để đảm bảo mục tiêu quan trọng nhất của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.