Lập biên bản nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng ở Quảng trị

Nhóm thanh thiếu niên đi 3 xe mô tô lạng lách, đánh võng, dùng mũ bảo hiểm đánh nhau khi đang chạy trên Quốc lộ 1 khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Hạo Nhiên

Ngày 3/9, thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm đối với nhóm người điều khiển xe vi phạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, chiều 02/09, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 6 người đi trên 3 xe môtô, gắn máy có hành vi lạng lách, ẩu đả trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị).

z6972145169636-1e7916e091174e2ccc980b0ca6109fc2.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp Công an xã Vĩnh Hoàng đã xác minh và mời 6 đối tượng trong clip cùng phụ huynh đến làm việc.

Tại đây, cơ quan Công an đã lập biên bản đối với 3 người trực tiếp điều khiển phương tiện, gồm: Lê Đức Hoàn (SN 2008, trú tại xã Vĩnh Linh) điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; Nguyễn Minh Đức (SN 2004, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe môtô dưới 125cm không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái; Trần Quang Minh (SN 2008, xã Vĩnh Linh) điều khiển xe môtô dưới 125cm, không đội mũ bảo hiểm.

trieu-tap.jpg
Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1.

Ngoài ra, cơ quan Công an đã tạm giữ 2 xe mô tô và 3 giấy đăng ký xe, xác minh chủ phương tiện để xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện.

Theo đó, tổng số tiền phạt dự kiến với các lỗi vi phạm là hơn 23 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Vĩnh Hoàng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video nam thanh niên lái xe mui trần kéo xe tự chế quay TikTok.

(Nguồn: MXH)
