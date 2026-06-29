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Số hóa - Xe

Land Rover triệu hồi 250.000 xe Defender, Discovery và Range Rover

Jaguar Land Rover vừa triệu hồi Defender, Discovery và Range Rover vì chốt lò xo xoắn túi khí có thể bị ăn mòn dẫn đến hệ thống túi khí không hoạt động.

Thảo Nguyễn
Video: Land Rover triệu hồi 250.000 xe Defender, Discovery và Range Rover.

Jaguar Land Rover (JLR) đang thực hiện đợt thu hồi hơn 250.000 xe tại thị trường Bắc Mỹ do bộ phận kết nối lò xo xoắn túi khí người lái có thể bị ăn mòn, dẫn đến hệ thống túi khí hoạt động không đúng chức năng trong các trường hợp xảy ra tai nạn.

hông tin từ JLR, đợt triệu hồi này bao gồm cả ba dòng xe hiện này của thương hiệu Anh Quốc, bao gồm Defender sản xuất từ ​​năm 2020 đến 2026, Discovery sản xuất từ ​​năm 2021 đến 2026 và Range Rover sản xuất từ ​​năm 2022 đến 2026.

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Land Rover triệu hồi Defender, Discovery và Range Rover vì lỗi túi khí.

Theo lý giải của JLR, các đầu nối lò xo xoắn trên các mẫu xe được báo cáo lỗi túi khí đã phát hiện oxit trên các chân đầu nối và mức độ ăn mòn do ma sát khác nhau. Điều này có thể dẫn đến tăng điện trở trong mạch túi khí của người lái, dẫn đến túi khí bị hỏng, không thực hiện đúng nhiệm vụ người trong khi trong các trường hợp xảy ra tại nạn. Mặc dù vậy, JLR tại Bắc Mỹ cho biết hiện chưa có bất cứ thông tin nào ghi nhận việc túi khí không bung (trên các mẫu xe phải triệu hồi). trong các trường hợp gặp tai nạn.

Trước đó vào tháng 3/2026, JLR cũng đã phải triệu hồi 500 chiếc Defender tại Mỹ do chốt khoá dây an toàn có thể gây chấn thương cho hành khách. Xa hơn, vào tháng 7/2025 hãng cũng đã triệu hồi hơn 1.400 chiếc Defender do ống thở (cửa hút gió động cơ) có nguy cơ rơi xuống đường, gây tai nạn cho các phương tiện xung quanh.

#Land Rover triệu hồi 250.000 xe #Land Rover #triệu hồi #túi khí #Defender #Range Rover

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