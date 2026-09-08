Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Khách sạn hạng sang mở ra kênh tiếp cận mới cho các thương hiệu làm đẹp

Không gian lưu trú riêng tư cùng thời gian trải nghiệm kéo dài đang biến các khách sạn cao cấp thành môi trường thử nghiệm sản phẩm lý tưởng của ngành làm đẹp.

Bảo Châu

Trong bối cảnh chi phí thu hút khách hàng trên các nền tảng kỹ thuật số ngày càng tăng cao, ngành làm đẹp toàn cầu đang tìm kiếm những không gian tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả và trực diện hơn. Khách sạn hạng sang, nơi sở hữu tập khách hàng có sức mua đã được xác minh cùng thời gian lưu trú kéo dài, đang nhanh chóng trở thành một "phòng thí nghiệm" chiến lược cho xu hướng này.

ba8c97679e8e460e9d86908a8ae73b64-116846.jpg
Ảnh: Le Toiny

Dữ liệu từ Grand View Research chỉ ra rằng quy mô thị trường du lịch hạng sang toàn cầu đạt 1,59 nghìn tỷ USD vào năm 2025 và dự báo sẽ tăng lên 3,04 nghìn tỷ USD vào năm 2033, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 8,5%. Môi trường lưu trú cao cấp này cung cấp cho các thương hiệu làm đẹp một yếu tố mà cả mạng xã hội lẫn các cửa hàng bán lẻ truyền thống đều thiếu: thời gian trải nghiệm sâu.

Sự đảo ngược trong chiến lược tiếp cận khách hàng

Khác với thời gian trải nghiệm ngắn tại quầy mỹ phẩm hay áp lực mua hàng từ nhân viên tư vấn, phòng nghỉ và spa khách sạn mang lại không gian trải nghiệm riêng tư, không áp lực. Khách lưu trú có thể dành từ 8-12 tiếng để dùng thử một loại nước hoa, cảm nhận chất kem dưỡng hay đánh giá hiệu quả của sản phẩm chăm sóc tóc qua nhiều lần sử dụng.

3dc14fbc82c742c288d8dd5327b4d42e-116847.jpg
Phòng nghỉ và spa khách sạn mang lại không gian trải nghiệm riêng tư, không áp lực cho khách hàng. (Ảnh: The Dorchester)

Đánh giá về mô hình này, ông Jacques Roizen, đồng sáng lập công ty tư vấn Foresight Performance Partners, nhận định: "Các khách sạn hạng sang là môi trường khám phá thương hiệu đặc biệt hiệu quả, bởi chúng đảo ngược hoàn toàn mối quan hệ thông thường giữa thương hiệu và khách hàng mục tiêu. Tại quầy mỹ phẩm, thương hiệu phải trả tiền để thu hút khách hàng. Nhưng tại spa khách sạn, chính khách hàng lại là người trả tiền để được trải nghiệm thương hiệu trong một khoảng thời gian dài hơn".

Thực tế khảo sát từ Ctrip và Accor cho thấy 68% khách công tác đã chủ động dùng thử các sản phẩm chăm sóc cá nhân cùng nước hoa được trang bị tại phòng khách sạn. Đáng chú ý, 34% trong số đó đã quyết định mua sản phẩm sau khi có trải nghiệm tích cực trong kỳ nghỉ.

Tối ưu hóa hệ sinh thái trải nghiệm

Mối quan hệ hợp tác giữa ngành khách sạn và các tập đoàn mỹ phẩm hiện đã vượt xa việc cung cấp những chai lọ tiện ích nhỏ lẻ. Nhiều thương hiệu lớn đang chủ động tích hợp sâu vào toàn bộ chuỗi dịch vụ lưu trú nhằm tạo ra điểm nhấn độc quyền.

Guerlain hiện vận hành spa riêng tại The PuXuan Hotel and Spa ở Bắc Kinh, trong khi Augustinus Bader đưa công nghệ dưỡng da TFC8 vào phác đồ trị liệu tại hệ thống khách sạn Bvlgari. Tại Pháp, Cheval Blanc Paris thuộc tập đoàn LVMH biến toàn bộ không gian phòng tắm thành điểm trải nghiệm thương hiệu Dior, sử dụng các dòng mùi hương độc quyền do nhà điều chế François Demachy sáng tạo riêng.

5777c90989cc4415bac1eb68f1e3fefb-116812.jpg
Ảnh: Dior Beauty

Bên cạnh các dòng sản phẩm cao cấp, mô hình này còn chứng minh khả năng mở rộng quy mô thương mại vượt trội. L'Occitane cho biết các bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân của hãng hiện đã xuất hiện tại hơn 2.500 khách sạn với khoảng 100.000 phòng nghỉ trên toàn thế giới.

Ông Tommaso Pacini, Tổng giám đốc điều hành La Bottega Collective, nhấn mạnh: "Khách hàng có thể 'sống cùng' một mùi hương, cảm nhận thực sự kết cấu sản phẩm, hoặc hiểu được cách một liệu trình chăm sóc phù hợp như thế nào với nhịp sống hàng ngày của họ".

Thách thức tiếp theo của các thương hiệu làm đẹp không chỉ là diện tích hiện diện trong phòng tắm khách sạn, mà là khả năng chuyển hóa trải nghiệm dùng thử thành hành vi mua sắm lâu dài sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Mời quý độc giả xem video: Mỹ phẩm ghi "hữu cơ" chưa chắc đã lành tính/ Nguồn: VTV24
#mỹ phẩm cao cấp #khách sạn sang #trải nghiệm thương hiệu #tiếp thị khách sạn #đặc quyền thương hiệu #dịch vụ cao cấp

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Triệu view đến tỷ đồng: Công nghiệp văn hóa Việt Nam đang kiếm tiền thế nào?

Không còn dừng lại ở độ phủ truyền thông, ngành công nghiệp văn hóa đang từng bước biến hàng triệu lượt xem thành những chuỗi giá trị thương mại bền vững.

Một chương trình truyền hình có thể bắt đầu bằng vài triệu lượt xem, một ca khúc có thể gây sốt trên mạng xã hội, một bộ phim có thể bán hàng triệu vé. Nhưng sau những con số về lượt xem và độ phủ, câu hỏi quan trọng hơn là: giá trị kinh tế được tạo ra ở đâu và dòng tiền được kéo dài như thế nào? Khi công nghiệp văn hóa được đặt mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030, câu chuyện không còn chỉ là làm ra những sản phẩm “gây sốt”, mà là biến sức sáng tạo thành những tài sản có khả năng tạo doanh thu lâu dài.

photo-1-1645607343633427834612.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Gen Z Trung Quốc tái định hình ngành thẩm mỹ y khoa nhờ tư duy làm đẹp sớm

Thay vì chờ xuất hiện nếp nhăn mới can thiệp như thế hệ trước, Gen Z Trung Quốc chọn tiếp cận thẩm mỹ y khoa từ sớm như một thói quen chăm sóc da định kỳ.

Thay vì chờ đợi các dấu hiệu lão hóa xuất hiện rõ rệt như nếp nhăn hay chảy xệ, thế hệ Gen Z tại Trung Quốc đang tìm đến các phòng khám da liễu từ rất sớm. Bằng việc thực hiện định kỳ những liệu trình xâm lấn tối thiểu như tiêm skin booster, bổ sung collagen hay công nghệ năng lượng liều thấp, nhóm khách hàng trẻ tuổi đang dần coi thẩm mỹ y khoa như một phần mở rộng của quy trình chăm sóc da hàng ngày.

luong-chuyen-gia-tham-my.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Giá vé US Open chạm mốc kỷ lục, trở thành sân chơi mới của giới thượng lưu

Mức giá vé đắt đỏ biến US Open thành sự kiện mang tính độc quyền, mở ra cơ hội tiếp thị vàng cho các thương hiệu cao cấp.

Dù còn nhiều tranh cãi quanh bài toán chi phí tiếp cận, không thể phủ nhận độ "nóng" của US Open đang biến giải đấu trở thành điểm đến đắt giá bậc nhất mùa hè. Sức hút thương mại khổng lồ cùng tệp khán giả thượng lưu quy tụ tại New York đã tạo nên một thỏi nam châm khó cưỡng, biến sự kiện thể thao này thành "mảnh đất vàng" được các ông lớn trong ngành xa xỉ săn đón.

6a2c60085b32f36a384fb2ae-fan-week-suites.png
US Open đang là "mảnh đất vàng" được các ông lớn trong ngành xa xỉ săn đón. (Ảnh: US Open)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới