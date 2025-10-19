Lần đầu xuất hiện, hoa bóng Pickleball gây sốt thị trường 20/10

Những bó hoa bóng Pickleball giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng đang thu hút nhiều khách hàng trong dịp 20/10 bởi sự mới lạ, độc đáo.

Bên cạnh các loại hoa tươi quen thuộc, thị trường quà tặng 20/10 năm nay còn có sự xuất hiện của hoa bóng Pickleball độc đáo. Đóa hoa ấn tượng với những trái bóng xanh lạ mắt.

Theo chia sẻ của người bán, hoa bóng Pickleball lần đầu có mặt trên thị trường, giá dao động từ 300.000 đồng đến hàng triệu đồng/bó, tùy theo nhu cầu của khách.

Hoa bóng Pickleball lần đầu xuất hiện trên thị trường dịp 20/10. Ảnh: FB Tổng Kho Bóng Pickleball

Anh H.X, một người bán hàng cho biết: "Pickleball đang nhận được nhiều sự chú ý và trở thành xu hướng mới. Bình thường, tôi chuyên sỉ lẻ bóng pickleball giá từ 15.000 đồng/quả. Nắm bắt hot trend pickleball, chúng tôi nhận đặt bó hoa bóng Pickleball như lời trao lời nhắn nhủ sức khỏe, sắc đẹp cùng sự tự tin tới phái đẹp".

Những quả bóng xanh được trang trí đẹp mắt. Ảnh: FB Tổng Kho Bóng Pickleball

Anh Quang (Hà Nội) vừa đặt một bó hoa bóng Pickleball giá 500.000 đồng để tặng vợ nhân dịp 20/10 chia sẻ: "Vợ tôi thường đi chơi pickleball dịp cuối tuần. Vì vậy, tôi nghĩ đặt bó hoa bóng Pickleball vừa mới lạ, vừa thiết thực. Tôi nghĩ vợ tôi sẽ rất bất ngờ và thích thú".

Ngoài hoa bóng Pickleball, một sản phẩm hoa mới lạ, độc đáo khác cũng đang rất hút khách là hoa mang thông điệp gửi gắm yêu thương qua mã QR CODE. Đây là dòng sản phẩm hoa khô của thương hiệu Dreamsi.

Ảnh: FB Dreamsi

Mã QR được in trên nắp mica. Khi nhận được món quà, người được tặng chỉ cần mở camera quét mã sẽ đọc được lời chúc mà người tặng muốn gửi gắm.

Khách hàng chỉ cần nhắn gửi lời chúc, cửa hàng sẽ xử lý để biến lời chúc thành mã QR và đính kèm vào hộp hoa. Giá cho giỏ hoa độc đáo, tiện lợi này là 1,5 triệu đồng.