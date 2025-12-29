Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất hiện bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện nay, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất ở TP HCM với hơn 1,84 tỷ đồng/người, theo sau là Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hóa…

Những ngày cuối tháng 12, vấn đề thưởng Tết trở thành tâm điểm chú ý của người lao động. Năm nay, dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, bức tranh thưởng Tết vẫn ghi nhận những con số "ấn tượng” ở một số địa phương.

TP HCM thưởng Tết cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng

Theo Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, tổng hợp báo cáo của gần 3.800 doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy phần lớn doanh nghiệp ghi nhận mức thưởng trung bình khoảng 12,02 triệu đồng/người cho Tết Nguyên đán 2026 — tăng nhẹ so với năm trước.

Đáng chú ý, mức cao nhất lên tới trên 1,8 tỷ đồng đến từ một doanh nghiệp FDI. Mức thưởng này giảm khoảng 3,1% so với mức cao nhất gần 1,9 tỷ đồng của Tết 2025.

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TP HCM hơn 1,8 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 840 triệu đồng

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và công tác chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất được ghi nhận tại khối doanh nghiệp dân doanh, lên tới 840 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân khoảng 11,4 triệu đồng/người.

Tại khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 700 triệu đồng, mức thưởng Tết bình quân 13,3 triệu đồng/người; riêng thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất 228,5 triệu đồng/người.

Tây Ninh thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng

Theo Sở Nội vụ Tây Ninh, đã có 486 doanh nghiệp với hơn 210.000 lao động báo cáo tình hình tiền lương, thưởng.

Đối với Tết Nguyên đán, 429 doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng cho hơn 196.000 lao động. Mức cao nhất 600 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân 7,5 triệu đồng mỗi người.

Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất 500 triệu đồng

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất là 503 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp dân danh, tăng gần 100 triệu đồng so với năm 2024 (khối này cũng cao nhất năm 2024 với mức thưởng 410 triệu đồng/người); trong khi mức thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức thưởng Tết dự kiến bình quân của các khối doanh nghiệp dao động từ 2.4 triệu đồng đến 10 triệu đồng/người.

Bắc Ninh thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Theo thống kê mới nhất của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất trên địa bàn tỉnh đạt tới 400 triệu đồng/người, thuộc về một lao động đang làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Mức thưởng bình quân chung đạt gần 8 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 thấp nhất 100.000 đồng/người.