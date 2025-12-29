Hà Nội

Kinh doanh

Vi phạm lao động, Kumo Việt Nam bị xử phạt 135 triệu đồng

Do vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, Công ty TNHH Kumo Việt Nam bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 135 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 29/12, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động đối với Công ty TNHH Kumo Việt Nam có địa chỉ tại xã Tân Khai, về 2 hành vi.

Cụ thể, hành vi 1, Công ty TNHH Kumo Việt Nam có xây dựng nội quy lao động nhưng không đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2019.

cong-ty-tnhh-kumo-viet-nam.jpg
Ảnh minh hoạ.

Hành vi 2, Công ty TNHH Kumo Việt Nam không thực hiện đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện chế độ cho người lao động quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Căn cứ quy định pháp luật, Công ty TNHH Kumo Việt Nam bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt với tổng số tiền là 135 triệu đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Kumo Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

