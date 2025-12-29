[INFOGRAPHIC] 10 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2025

10 tỷ phú thành công nhất năm qua đã bổ sung thêm 730 tỷ USD vào khối tài sản.
Một cậu bé bị mắc kẹt vào song sắt an ninh ở tầng bốn, một thanh niên mặc đồ trắng đã trèo ra khỏi cửa sổ và đưa cậu bé lên nơi an toàn.
Tính đến thời điểm hiện nay, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất ở TP HCM với hơn 1,84 tỷ đồng/người, theo sau là Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hóa…
Do vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, Công ty TNHH Kumo Việt Nam bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 135 triệu đồng.
Dự án 259 đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa do Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn làm chủ đầu tư cần phải làm rõ các chỉ tiêu quy hoạch, nghĩa vụ tài chính…
Ngay sau thông tin nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay trên nhiều chặng đã tăng giá, thậm chí có đường bay bắt đầu "cháy vé" cục bộ.
Từ loài cây mọc bờ rào, dâm bụt trở thành cây cảnh được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc lạ, nhiều cây giá lên tới cả trăm triệu đồng.
Dù được trả tới 1,4 tỷ đồng cho con trâu 38 tháng tuổi, chủ nhân vẫn từ chối bán vì cho rằng nó đáng giá ít nhất ít nhất gần 3 tỷ đồng.
Theo báo cáo của OAG, 9/10 đường bay bận rộn nhất thế giới 2025 đều nằm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Từng là biểu tượng khởi nghiệp, Shark Tank Việt Nam dừng lại sau 10 năm giữa loạt bê bối pháp lý của nhiều “cá mập” đình đám.
Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại TP HCM cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp FDI.
Với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng/cành, hoa mộc lan có mùi thơm dễ chịu, được nhiều chị em mua về cắm.
Dù giá cao cá sơn gà vẫn hút khách nhờ thịt trắng mềm, ngọt đậm như thịt gà.
Đang vận chuyển 3.200 bao thuốc lá “lậu” đi tiêu thụ, đối tượng Bùi Công L. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu tìm kiếm vé máy bay du lịch của người dân tăng nhanh, giá vé trên nhiều chặng nội địa tăng cao.
Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại Thanh Hóa hơn 500 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh.
Quyết định cho công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày (từ 1-4/1/2026) của Chính phủ nhanh chóng “kích hoạt” làn sóng đặt vé du lịch sớm.
Trong tháng cuối cùng của năm 2025, hàng loạt “ghế nóng” ngân hàng đổi chủ khi nhiều ngân hàng tổ chức đại hội cổ đông bất thường.
Ở Việt Nam, loại rau dân dã này từng làm thức ăn cho lợn, nhưng nay ở "trời Tây" lại trở thành "đặc sản", có nơi bán giá lên tới cả triệu đồng/kg.
Đang vận chuyển 800 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng B.V.Ư đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.
Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất tại Tây Ninh lên đến 600 triệu đồng ở doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
Doanh nghiệp liên quan đến tỷ phú Trần Bá Dương được giao triển khai dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát có diện tích khoảng 8,03ha.