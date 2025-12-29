Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 10 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2025

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 10 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2025

10 tỷ phú thành công nhất năm qua đã bổ sung thêm 730 tỷ USD vào khối tài sản.

10-ty-phu-kiem-tien-nhieu-nhat-the-gioi.jpg
#Top tỷ phú thế giới 2025 #Tăng trưởng tài sản tỷ phú #Thành công tài chính cá nhân #Bảng xếp hạng tỷ phú #Tài sản tỷ phú năm qua #tỷ phú

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới