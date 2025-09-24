Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bánh trung thu mini siêu đáng yêu hút khách

Kinh doanh

Bánh trung thu mini siêu đáng yêu hút khách

Những chiếc bánh trung thu mini được tạo hình trái cây, rau củ hay động vật được nhiều khách hàng yêu thích, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bên cạnh những mẫu bánh truyền thống, thị trường bánh trung thu năm nay xuất hiện loại bánh mini tạo hình giống hệt các loại rau củ quả. Ảnh: Suckhoedoisong
Bên cạnh những mẫu bánh truyền thống, thị trường bánh trung thu năm nay xuất hiện loại bánh mini tạo hình giống hệt các loại rau củ quả. Ảnh: Suckhoedoisong
Bánh trung thu với kích thước nhỏ tạo nhiều hình khác nhau như quả cam, lạc, dứa, dâu tây, củ cải, hay hình dáng bông hoa, ô tô...Ảnh: Suckhoedoisong
Bánh trung thu với kích thước nhỏ tạo nhiều hình khác nhau như quả cam, lạc, dứa, dâu tây, củ cải, hay hình dáng bông hoa, ô tô...Ảnh: Suckhoedoisong
Bí quyết làm nên những chiếc bánh trung thu mini này là sử dụng màu thực phẩm tự nhiên chiết xuất từ rau củ như gấc, lá dứa, khoai lang tím...Ảnh: Suckhoedoisong
Bí quyết làm nên những chiếc bánh trung thu mini này là sử dụng màu thực phẩm tự nhiên chiết xuất từ rau củ như gấc, lá dứa, khoai lang tím...Ảnh: Suckhoedoisong
Màu thực phẩm giúp bánh an toàn hơn vừa giữ được vẻ ngoài bắt mắt. Ảnh: Facebook
Màu thực phẩm giúp bánh an toàn hơn vừa giữ được vẻ ngoài bắt mắt. Ảnh: Facebook
Phần nhân có nhiều loại cho khách chọn như sen cốm dừa, đậu xanh, đậu đỏ, thập cẩm truyền thống...Ảnh: Facebook
Phần nhân có nhiều loại cho khách chọn như sen cốm dừa, đậu xanh, đậu đỏ, thập cẩm truyền thống...Ảnh: Facebook
Ngoài ra còn có thể kết hợp đậu xanh, sen nhuyễn với các loại nhân mới lạ như phô mai, socola, matcha...Ảnh: Facebook
Ngoài ra còn có thể kết hợp đậu xanh, sen nhuyễn với các loại nhân mới lạ như phô mai, socola, matcha...Ảnh: Facebook
Mỗi hộp bánh trung thu mini rau củ giá từ 120.000 – 250.000 đồng, phù hợp làm quà biếu tặng. Ảnh: Suckhoedoisong
Mỗi hộp bánh trung thu mini rau củ giá từ 120.000 – 250.000 đồng, phù hợp làm quà biếu tặng. Ảnh: Suckhoedoisong
Trên chợ mạng, một set bánh trung thu mini 6 vị giá từ 99.000 - 120.000 đồng. Ảnh: Facebook
Trên chợ mạng, một set bánh trung thu mini 6 vị giá từ 99.000 - 120.000 đồng. Ảnh: Facebook
Bánh trung thu mini tạo hình ngộ nghĩnh. Ảnh: Facebook
Bánh trung thu mini tạo hình ngộ nghĩnh. Ảnh: Facebook
Bánh trung thu tạo hình ngôi sao 5 cánh. Ảnh: Facebook
Bánh trung thu tạo hình ngôi sao 5 cánh. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#bánh trung thu mini #bánh trung thu tạo hình rau củ #bánh trung thu an toàn thực phẩm #bánh trung thu hình động vật #bánh trung thu màu tự nhiên #bánh trung thu quà tặng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT